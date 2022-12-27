MLB／洋基左外野成打線斷層！美媒推薦解決方案

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今年賽季洋基隊曾使用超過10位球員鎮守左外野，包含Joey Gallo、Andrew Benintendi、Miguel Andújar、Tim Locastro、Marwin Gonzalez以及Aaron Hicks等六位球員在左外野防區出賽超過10場，但目前跟洋基隊有合約的僅剩Hicks，他也有極大機率成為洋基下賽季的主戰左外野手。
除了Hicks之外，洋基陣中還有Oswaldo Cabrera、Estevan Florial等小將也有防守左外野的能力，而老將Giancarlo Stanton加盟洋基之後，也有60場左外野手的經驗，同樣被點評可能是新賽季洋基隊的左外野手人選。
如果洋基仍選擇以補強方式來填補左外野，文中也提到David Peralta、Trey Mancini以及Andrew McCutchen等自由球員是洋基隊的補強好選擇，雖然他們都因為一些問題導致到目前為止仍乏人問津，但是他們已經是自由市場所剩的最好人選了。
最後提到，洋基尋求交易也是可行的方法，匹茲堡海盜隊的Bryan Reynolds與明尼蘇達雙城的Max Kepler都是合適的補強對象，但要換來這兩人可能會導致農場失去大量新秀，因此賭賭看Hicks新賽季有沒有反彈的機會，並在交易截止日前伺機而動，可能才是洋基新賽季的操盤方式。