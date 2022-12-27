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兵役延長為一年　立委警告：基層軍士官不足恐更嚴重

▲總統蔡英文舉行記者會，宣布役期延長。（圖／記者葉政勳攝，2022.12.27）
▲總統蔡英文舉行記者會，宣布役期延長。（圖／記者葉政勳攝，2022.12.27）

記者呂炯昌／台北報導

總統蔡英文今（27）日在總統府召開記者會，宣布自2024年起義務役兵役延長為1年。對此，立委表示支持，但也憂慮國軍現有基層軍士官不足的問題，恐役期延長後更加嚴重，國軍更必須落實有效的訓練配套措施。

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台灣民眾黨立院黨團總召邱臣遠表示，民眾黨黨團支持政府調整義務役制度，但若要做到「備戰才能避戰，能戰才能止戰」，仍需要進一步從志願役制度的改革著手。他指出，一年義務役二兵可支領薪資調整為20,320元，加計政府負擔之保費、餐費等5,987元，共26,307元，係基於役期延長及就業影響，減輕役男生活負擔所做調整，但政府的財政能否支應？雖然蔡英文表示國家預算支應不是問題，在遵守財政紀律的原則下，政府說明清楚、講明白，並且提早準備。

邱臣遠對於此次強化義務役訓練的調整予以肯定，包括新兵訓練由5週延長至8週，訓練內容的調整如新增新式武器操作、實彈射擊不低於800發及重要基礎設施防護等，但也呼籲訓練內容精實化改革必須要落實，才能讓役男在動員時能發揮守備部隊的任務與功能。

邱臣遠也警告，現有基層軍士官不足的問題，也可能在役期延長後更加嚴重。改革方案將志願役定調為主戰部隊，但主戰部隊對義務役的訓練、接訓能量夠不夠？現有營舍及訓練場地是否充足？距離新方案實施僅剩一年，請政府必須加緊腳步，提升相關量能，方可落實改革。

時代力量立委邱顯智表示，肯定政府願意扛起責任、做出重要的政策改善，但台灣需要的是「戰力強化」，而延長役期僅是戰力強化其中一環，更重要的是，國軍必須落實有效的訓練配套措施。

邱顯智舉例，靶場及各演訓場所的量能已經越來越緊繃，在新政策之下，如何迅速解決靶場流路的問題，國防部要清楚說明；新制的義務役要增加「戰場抗壓訓練」，國軍現在的戰場抗壓館，是以BB彈、塑膠假手這些基礎器材模擬戰場真的可以抗壓嗎？

邱顯智質疑，國防部接下來要請中科院做VR系統的戰場抗壓系統，但民間做VR系統投資了 30 億，國防部的預算只有1億元，「這樣真的做得起來嗎？」他再舉例，國軍的「單戰」淪為背單戰報告詞、鑑測時跟著眾人一起喊一起動作，義務役男沒有辦法學到單戰技能，只得到退伍後揶揄的話題。

邱顯智強調，上述都是真實的、需要解決的問題，期待政府除了有強化戰力、延長役期的決心，更有正視這些問題、解決這些問題的意志。

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