台糖平穩物價專區將登場！另加碼多款年貨估挹注3成業績

我是廣告 請繼續往下閱讀
台糖提到，休閒遊憩事業部在過去2至3年疫情期間，經營狀況辛苦，如今營運樂觀，周末甚至一房難求，其中，花東地區住宿業表現良好，西部像是如尖山埤渡假村、長榮酒店影響仍存，不過有機會急起直追。
除了春節住宿、飯店圍爐，宅配到府的冷凍年菜也有愈受歡迎的趨勢，過去3年台糖冷凍年菜的銷售業績即逐年攀升，兔年業績更可望提升18%，因此台糖把握潮流，攜手兩大食品業者品牌推出必比登餐廳推薦國宴主廚監製出品的年菜，共有5道套餐、12道單品，適合各式家庭型態選購品嚐。
此外近年雖有疫情，不過台糖年節禮盒銷售情勢是逆風高飛，以111年春節為例，即較前一年成長16%。兔年疫情解 封，台糖預期民眾會有更多拜訪送禮的需求，因此趁勢推出超過30款年節禮盒，其中包含適合圍爐的食材、宴請親朋好友品嚐的宏都拉斯高地小農咖啡、協助保持健康及美麗的生技產品，以及獲得日本食品健康大賞「優秀獎」的豆蔻年華禮盒，品項多元。
台糖指出，截至12月中，年節禮盒的預訂銷售狀況已經接近111年業績，預期兔年整體銷售狀況將突破5000萬元。
此外，台糖表示，為與民眾一起過好年，國營事業台糖帶頭穩物價，明年1月全台20家蜜鄰超市皆會設置平價商品專區，提供有機米、食用油、砂糖、罐頭及安心豚冷藏、冷凍生鮮豬肉等5大類民生必需品，同時也會供應給家樂福、全聯、統一超商、全家等各大通路，與往年最大的不同之處在於，此次台糖平價專區首度加入生鮮豬肉，讓民眾在新年以最平實的價格買到最優質的產品。