張峰奇遭疑「毀小甜甜尊嚴」 氣憤喊告：不可能是施暴者
藝人小甜甜（張可昀）出道已久，去年雙喜臨門，與老公「宋先生」結婚後又產下女兒「米苔目」，但其實小甜甜在遇到現任老公前空窗已久，情路坎坷，曾為此到處求神拜佛，最後在日月潭龍鳳宮求到姻緣後才止步。事實上，小甜甜過去和張魁的兒子張峰奇交往過，當時鬧得不歡而散，近來小甜甜在節目《小姐不熙娣》中，爆料曾被某位前男友要求下跪，甚至遭掐脖子、吐口水毀尊嚴，而張峰奇被質疑就是該名施暴者，對此，張峰奇今（27）日傍晚就發文否認並喊告。
記者侯家瑜/綜合報導
雖然小甜甜在闡述該名暴力男時，未指名道姓，不過張峰奇卻成為焦點，被一名網友公開批判：「聽說你跟甜甜交往期間對她施暴，打女人好爛喔！」張峰奇看到留言後則反問：「你確定是我？這算毀謗喔～」老婆李亮瑾也傻眼直呼：「聽誰說啊？你在現場嗎？還是聽她本人指名道姓說是峰奇呢？如果你搞錯人，那你就是加害者了，而且我們把你的資料存下來，去警局備案！因為你已經犯了妨礙名譽了！」
稍早張峰奇經紀人就發文喊告：「本公司藝人張峰奇先生，近日因為某綜藝節目議題、部分酸民，對峰奇造成誤解而留下攻擊性的毁謗，我們會開始搜證並提出毁謗名譽的告訴，峰奇從來不會主動傷害任何人，更不可能是個施暴者，沒有做回應不代表默認，只是峰奇的重心一直以照顧家庭與工作為重，也沒必要對號入座，但是部分酸民留言已經嚴重傷害到張峰奇，所以公司決定搜證並提告，請不要覺得可以用鍵盤任意地傷害任何一個人。」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110