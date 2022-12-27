人物／期許「平時如戰時」　楊金龍第二任挑戰仍難以鬆懈

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之後，楊金龍公費留學取得英國伯明罕大學經濟博士學位，回國後考進央行，1989年進入央行擔任經研處研究員，也在獲得時任經研處長彭淮南的賞識。在彭淮南轉任外匯局長後，也提拔楊金龍出任外匯局襄理，再擔任過央行行務委員、央行駐倫敦代表辦事處主任、央行業務局副局長、央行業務局局長等職。2008年彭淮南提拔楊金龍升任央行副總裁，2018年2月更成為首位內升的央行總裁。
相較彭淮南給人較為強悍、霸氣，楊金龍給人溫文儒雅的感覺，擔任央行副總裁期間，也總是安靜的坐在彭淮南旁邊，被外界認為是最沒聲音的央行副總裁，但或許就是因為這樣，才讓他獲得彭淮南賞識，一路提拔並坐上央行總裁大位，但也被認為是「彭規楊隨」。
與彭淮南一樣，楊金龍也靠健走舒壓，他會利用平日中午休息時間，從央行出發，沿著羅斯福路、南海路、南昌路、愛國西路至少走上1圈，也會透過「五行八步」氣功來養身。
不過，接任央行總裁後，楊金龍也逐漸開始走自己的路，不僅破天荒開放網路直播，甚至侃侃而談純網銀開放、虛擬貨幣與首次代幣發行的風險，打破外界對央行守舊、保守、神祕的傳統印象，讓人眼睛一亮，也展現楊金龍想擺脫「前總裁彭淮南」的企圖心，甚至原本是禁忌話題的台灣貨幣政策，在面對立委質詢，也能坦白說明，展現開明的一面。
面對學者疾呼央行強化透明度，還有央行副總裁陳南光、央行理事投書或出書批評央行貨幣政策，楊金龍也僅表示尊重不同意見，也破除央行過去總給人「一言堂」的既定印象。
不過，在還未確定由楊金龍續任央行總裁前，市場也傳出綠營內部力拱副總裁陳南光接任央行總裁，主要是下任期跨越蔡英文總統與下屆總統，楊也曾被立委當面詢問「擔不擔心陳南光搶走央行總裁大位？」楊金龍只回答：「應該不會。」強調自己從擔任業務局長以來，從未想過什麼位子的布局。
如今，總統府宣布楊金龍續任央行總裁，也讓市場鬆了口氣，畢竟現在國內外面臨的經濟及金融挑戰仍相當多，就如同今年12月15日楊金龍主持任期最後一次央行理監事會，他被問到擔任央行總裁5年來的心情，他細數任內遇到2018年發生美中貿易衝突，到2019年底新冠疫情爆發，再到2020年許多國家經濟出現衰退、物價出現負成長，今年更爆發俄烏戰爭，各國陸續實施緊縮貨幣政策，台灣經濟也受影響，楊金龍引用「平時如戰時」形容自己，平時也要很謹慎，對於大小挑戰都要嚴肅面對。
只是，接下來央行要面對的挑戰還是不少，除美國通膨仍居高及持續升息，還有全球包括台灣都面臨經濟成長趨緩甚至衰退的情況，俄烏戰爭及新冠疫情也持續當中，市場不確定因素仍相當多，即便央行預測明年明年CPI及核心CPI年增率可望降至1.88%及1.87%，但中研院預測明年CPI仍高於2%，並示警央行過度低估我國通膨狀況，尤其是居住成本部分，因此，對央行來說，還是有很大的考驗及挑戰等著。