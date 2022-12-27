電豬仔下體取樂！台版柬埔寨詐團創「強控房」虐死3人
今年11月間，新北市警方接連在淡水區、桃園市中壢區，破獲2處詐騙集團基地，追查發現，竟有58名受害者慘遭囚禁，其中更有3人不幸身亡，案經調查，檢警在凶嫌手機查出許多凌虐證據，主嫌等人除電擊受害人下體取樂外，還在泡麵內摻入大量FM2，讓「豬仔」們吃下後昏睡，對此，地檢署今天偵結，針對主要幹部「茶董」陳樺韋（37歲）、「大姊」傅榆藺（30歲）依私刑拘禁致死等罪起訴，同時求處無期徒刑，其餘人等也分別求處20至30年。
編輯中心/綜合報導
據了解，詐團成員都會以暱名互相稱呼，傅女自稱「梁朝偉」、「冷霸」，而陳樺韋則以「茶董」、「九龍太子」等名與他人聯繫，其餘成員暱稱還有「迪麗熱巴」、「西當普利斯」、「龍蝦」、「唐伯虎」等等。
為確保組織運作順暢，詐團內部有嚴密分工，除了負責刊登徵才職廣告、運送豬仔的車手外，連囚禁地點也細分多項，若被害人配合團夥，就會被送到管制鬆的「軟控房」，但如果豬仔企圖逃跑，且作勢反抗，則會運到由其中一名被告柯宗成所管理的「強控房」，遭受毆打、電擊等凌虐。
檢方深入調查發現，陳樺韋曾因心情不佳，便要求詐團成員，電擊被害人取樂，另外也有其他成員曾在群組聲稱，飯後餘興節目決定要去電豬仔蛋蛋，除了戲稱要多殘忍就有多殘忍外，還嘲笑說到「他們的下體可能還在痛，畢竟腫的跟米龜一樣」。
今天檢察官偵結，依私刑拘禁致死等罪起訴主嫌傅榆藺、「茶董」陳樺韋等29人，同時痛批他們手段兇殘、泯滅人性，因此針對主嫌求處無期，其餘涉案人也分別被求處20至30年不等刑期。（編輯：陳苾暐）