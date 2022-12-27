NBA／榮登隊史得分王　 Lillard：現在只剩一件事要做了

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拓荒者球團今天相當有心的找來Kevin Durant、Stephen Curry等球星預錄影片，恭賀Lillard超越前輩，而昔日和自己組成「雙槍」的好兄弟CJ McCollum也在影片中表示，「很榮幸能和你結識，和你搭檔更是上帝恩賜，祝你未來順利、取得更多成就。」
在這有意義的一天，拓荒者以124:113擊敗夏洛特黃蜂，Lillard在演講時感性的表示，「能成為隊史得分王是一種榮譽，這要感謝球迷、隊友和教練團的每一位成員，我們一起經歷了這個時刻，能和你們一起慶祝的感覺非常的棒，今晚能贏下了比賽更是開心。現在就只剩一件事要做了，我不說出來了，大家應該都懂。」
今天現場的很多球迷都留下來參與這個儀式，Lillard對此也相當感動，「球迷們特地留下來，我每說10個字他們就鼓掌，這些人一直在為我加油，他們從我的第一場季前熱身賽看到現在——我剛剛坐在那一直想這件事：『在這些人的眼前，我從21歲一路走到了32歲了』。」
Lillard也笑說，聽到大家的祝賀，真的讓他感受到自己老了，「他們高中可能就是看著我在NBA中打球長大的，今晚聽到他們對我的祝福，語氣中帶著欽佩和尊敬，我對自己已老的事實就感受的更加深刻了。」