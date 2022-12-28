今晨6.8℃！迎風面濕冷跨年雨神同行 中南部日夜溫差大
中央氣象局表示，今（28）日東北季風增強，迎風面水氣增多，桃園以北及東半部有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區下雨時間長，有局部大雨發生的機率，新竹以南為多雲到晴；各地早晚偏涼、偏冷，西半部及東北部低溫在11到15度，花東約16到18度，清晨受輻射冷卻影響，新竹至高雄及南投仍有局部10度以下低溫，請做好保暖工作，白天北台灣偏涼，高溫約17至19度，其他地方在21至25度，中南部日夜溫差大，早出晚歸請適時增減衣物。
編輯中心/綜合報導
氣象局也針對10縣市發布低溫特報，新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，請注意。
明日至週六東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；迎風面水氣較多，北部及東半部地區有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴。
下週日（1月1日）、下週一東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚仍涼；迎風面水氣仍多，北部及東半部地區有局部短暫雨，尤其基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴。
中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新模式模擬顯示，下週一起至週四，另一波偏弱的冷空氣逐漸南下，目前模擬僅屬「東北季風」的分級，連「大陸冷氣團」(台北氣象站≦14度)的標準都達不到，與前2波「寒流」相提並論並不恰當；天氣仍是迎風偶雨、背風晴，北台濕涼，中南部舒適、早晚涼。（編輯：倪浩軒）