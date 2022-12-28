高雄里長當選人發表「不就職聲明」 由前里長尪回鍋參選
高雄市鳳山區海光里長當選人鍾翠民，日前以就職軍醫院，不便兼職為由，向鳳山區公所遞交「不就職聲明書」，未參加就職典禮。但里長就職無需宣示，不就職聲明是否符合補選規定的辭職或去辭等理由，高雄市民政局將再行文請示內政部解釋認定。而鍾翠民的丈夫廖國誌，則已經表示，若舉行里長補選，他會代妻出征回鍋參選。
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據了解，鍾翠民與老公廖國誌是夫妻，廖國誌原本就是海光里的前任里長，今年轉換跑道參選市議員，2人分別投入選舉角逐市議員與里長，但廖國誌未當選市議員，鍾翠民則順利當選里長。
不過由於鍾翠民在高雄某軍醫院擔任護理師，是國防部約聘僱人員，依法不得兼職，若要出任里長就必須解職或辦理退休，於是鍾翠民決定放棄就職，發表不就職聲明書。
據《中央社》報導，廖國誌強調由於鍾翠民非現役軍人，是屬於勞保身份的約聘僱人員，原本以為沒問題，後來才知道不能兼職，不想造成軍方困擾，所以決定放棄就職。日後若舉辦里長補選，廖國誌會再次回鍋參選。
高雄市民政局則表示，照規定里長辭職、去職或死亡者，應自事實發生之日起3個月內完成補選。而鍾翠民發表不就職聲明書，是否符合，將再行文請示內政部解釋認定，待內政部回應後，依法於3個月內辦理補選。（編輯：倪浩軒）