台股早盤跌逾130點 台積電弱勢、生技與觀光逆勢走高
聖誕假期接近尾聲，10年期美債殖利率又飆升，美股四大指數昨（27）日跌多漲少，台北股市今（28）日開低走低，早盤一度跌超過130點，下殺來到14195點，跌幅0.7%。權值王台積電早盤跌7元，來到「巴菲特防線」450元，其他重要電子如聯發科、聯電、日月光、國巨、大立光都走跌。而今日盤面焦點依舊是生技醫療與觀光概念股，至於鋼鐵股表現也不俗。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數27日上漲37.63點，或0.11%，收33241.56點；那斯達克指數下跌144.64點，或1.38%，收10353.23點；標普500指數下跌15.57點，或0.4%，收3829.25點；費城半導體指數下跌45.3點，或1.79%，收2490.2點。受到美股影響，台北股市早盤一度跌超過130點，下殺來到14195點，跌幅0.7%。
個股部分，晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌7元，來到「巴菲特防線」450元，跌幅1.4%。同樣為晶圓代工的聯電跌1.7%，來到41.1元。世界先進、力積電也都跌逾1%。其他重要電子股，如聯發科跌2%，來到642元。鴻海相對抗跌來到平盤100.5元的位置。另外，群創、友達、大立光、緯創、國巨、旺宏、日月光、台達電跌0.5%到1%。
今日鋼鐵股表現不俗，海光、威致、第一銅、佳大、運錩、燁興、新鋼、中鴻、官田鋼、燁輝、彰源、盛餘漲1到2%。而中國大陸放寬邊境管制，再加上10天年假即將到來，觀光概念股也很亮眼，美食-KY、雲品、夏都、晶華、力麗店、御頂、劍湖山、六角、易飛網、王品漲1到2%。
至於生技醫療股也強勢走高，科妍、羅麗芬-KY、德英、雙美漲逾5到6%，北極星藥業、南光、麗豐-KY、光麗-KY、美吾華、亞諾法、台微醫、達爾膚、天良、創源、台生材、馬光-KY漲1到3%。