鏡電視申設爭議不止　藍委輪番上陣轟NCC陳耀祥

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時代力量立委陳椒華指出，今天非常沈痛的心情請NCC報告鏡電視審查爭議，原本NCC在上週就要通過審查，包含章程、董監事變更，「幸好NCC在有少數有正義感的委員堅持下未通過鏡電視申設」，如果在所有的爭議沒有查明前，不可以再審查鏡電視執照變更案，「請問陳耀祥主委到底是在幫蔡英文還是在害執政黨，要想清楚」
國民黨籍立委游毓蘭說，自己進立法院3年，NCC從一個獨立機關變成一個人人喊打的「髒CC」，NCC當初對中天新聞台的數項處分中，就有6項撤銷，「行政處分的良率那麼差」，如果下午的委員會還讓鏡電視過關，「請問陳耀祥在急什麼？為什麼要害蘇貞昌」
國民黨籍立委鄭麗文也痛批，在過去一年之中，鏡電視發生了多少爭議事件和內部疑雲，但現在針對鏡電視只侷限在四大爭議，但NCC要馬是沒有權利去查，或是已經請董監事來說明，「根本是先畫靶再射箭，這些被指控的人怎麼可能來NCC承認自己『有罪』呢？」，鏡電視的董事長、總經理內部的說謊疑雲，再加上鏡週刊與鏡電視瓜葛不清，鏡電視和NCC內部甚至跟我們檢舉，NCC打算強渡關山，趁內閣要交接時趕快通過，民進黨敗選後怎麼不是在檢討，而是在想著怎麼儘速讓鏡電視通過，「是不是因為蔡蘇已經答應了裴瑋，所以陳耀祥就要照辦？無論多難看都要照辦？」，處理不是想方設法上架鏡電視，而是應該幫全民把關，把這種公然違反規定的媒體撤照，應收回成命。
國民黨籍立委李貴敏則說，蘇貞昌曾經指示鏡電視不用去查，但做這個報告是做形式的查證，還是實質的查證，必須要說清楚，「你今天報告的真實性有多少？」，另外審查的SOP到底是什麼？當初關中天的時候非常迅速，對中天零零總總的指責，已經經過法院認證是錯誤的，如果NCC委員有違法失職，行政院長是可以免職的，「請問陳耀祥是要自請離職，還是等著蘇貞昌免職」
而陳耀祥最後回應，不管是什麼案件，都依照行政程序法說話，無論是請當事人意見陳述，或是其他的程序都會進行，此外，NCC今天只是每週例會，並沒有要通過鏡電視的申設案，針對鏡電視的相關爭議，NCC已經請金管會、勞動部等單位調查，是否有人頭股東的狀況，本來就是NCC日常監理的內容之一，會持續監督，不過目前就實收資本來說，並沒有違法疑慮，另外有董事告發裴瑋違法背信，NCC會尊重司法判決的結果。