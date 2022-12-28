連任後首要之務拜訪新、卸任議員　盧秀燕曝2原因

鏡電視申設爭議不止　藍委輪番上陣轟NCC陳耀祥

▲國民黨團立委提出程序發言，痛批陳耀祥護航鏡電視，在24日要鏡電視補件後，今日就要通過申設。（圖／記者黃仁杰攝,2022.12.28）
▲國民黨團立委提出程序發言，痛批陳耀祥護航鏡電視，在24日要鏡電視補件後，今日就要通過申設。（圖／記者黃仁杰攝,2022.12.28）

記者黃仁杰／台北報導

鏡電視中資調查、借名登記持股爭議未止，國家通訊傳播委員會（NCC）日前表示，無明顯違反附款的具體事證。立法院交通委員會今（28）日邀請NCC主任委員陳耀祥，就「鏡電視申設及開播後爭議之處理與調查結果」進行專題報告，並備質詢，但國民黨團立委提出程序發言，痛批陳耀祥護航鏡電視，在24日要鏡電視補件後，今日就要通過申設。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨團總召曾銘宗首先對陳耀祥發難，陳耀祥說NCC是獨立機關，創了中華民國的歷史，「真是笑死人」，NCC請鏡電視24號送件，今日就要強行通過，陳耀祥不配當NCC主委，你的所作所為都違反NCC組織法，關掉中天，開給鏡電視後門，「在你主政底下，NCC不再是獨立機關」，國民黨團在朝野協商罷審NCC預算，奉勸陳耀祥不成為壓垮內閣的最後一根稻草。

時代力量立委陳椒華指出，今天非常沈痛的心情請NCC報告鏡電視審查爭議，原本NCC在上週就要通過審查，包含章程、董監事變更，「幸好NCC在有少數有正義感的委員堅持下未通過鏡電視申設」，如果在所有的爭議沒有查明前，不可以再審查鏡電視執照變更案，「請問陳耀祥主委到底是在幫蔡英文還是在害執政黨，要想清楚」

國民黨籍立委游毓蘭說，自己進立法院3年，NCC從一個獨立機關變成一個人人喊打的「髒CC」，NCC當初對中天新聞台的數項處分中，就有6項撤銷，「行政處分的良率那麼差」，如果下午的委員會還讓鏡電視過關，「請問陳耀祥在急什麼？為什麼要害蘇貞昌」

國民黨籍立委鄭麗文也痛批，在過去一年之中，鏡電視發生了多少爭議事件和內部疑雲，但現在針對鏡電視只侷限在四大爭議，但NCC要馬是沒有權利去查，或是已經請董監事來說明，「根本是先畫靶再射箭，這些被指控的人怎麼可能來NCC承認自己『有罪』呢？」，鏡電視的董事長、總經理內部的說謊疑雲，再加上鏡週刊與鏡電視瓜葛不清，鏡電視和NCC內部甚至跟我們檢舉，NCC打算強渡關山，趁內閣要交接時趕快通過，民進黨敗選後怎麼不是在檢討，而是在想著怎麼儘速讓鏡電視通過，「是不是因為蔡蘇已經答應了裴瑋，所以陳耀祥就要照辦？無論多難看都要照辦？」，處理不是想方設法上架鏡電視，而是應該幫全民把關，把這種公然違反規定的媒體撤照，應收回成命。

國民黨籍立委李貴敏則說，蘇貞昌曾經指示鏡電視不用去查，但做這個報告是做形式的查證，還是實質的查證，必須要說清楚，「你今天報告的真實性有多少？」，另外審查的SOP到底是什麼？當初關中天的時候非常迅速，對中天零零總總的指責，已經經過法院認證是錯誤的，如果NCC委員有違法失職，行政院長是可以免職的，「請問陳耀祥是要自請離職，還是等著蘇貞昌免職」

而陳耀祥最後回應，不管是什麼案件，都依照行政程序法說話，無論是請當事人意見陳述，或是其他的程序都會進行，此外，NCC今天只是每週例會，並沒有要通過鏡電視的申設案，針對鏡電視的相關爭議，NCC已經請金管會、勞動部等單位調查，是否有人頭股東的狀況，本來就是NCC日常監理的內容之一，會持續監督，不過目前就實收資本來說，並沒有違法疑慮，另外有董事告發裴瑋違法背信，NCC會尊重司法判決的結果。

陸客將解封來台？張錫聰：隨時準備好迎接各國旅客

善用數位科技　遠通電收守護弱勢交通族群

3個月結案逾百件調查案　運安會遭朝野質疑「趕進度」

元旦連假出遊必看！全台易塞公路預測出爐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀