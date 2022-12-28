迎戰最長年假　打工平台用戶年成長1.4倍

史上最長春節十天連假將開始！104人力銀行專為打工族設計的找打工平台104打工探吉已提前湧現搶錢一族，12月全站活躍用戶比去年成長1.4倍。目前缺口最大的打工機會為餐飲1.3萬個、門市5千個、補教3千個；打工族互搶競爭之後，最能快速上工的打工機會為餐飲類、補教、影片直播。
記者黃仁杰／台北報導
國境解封，搭配2023年春節最長連假，預期將有更多許久未返台的海外工作者回台團聚；企業更已提前佈局，先開出打工職缺。104打工探吉11月份兼職工作機會，以餐飲類1.3萬個最多，門市5,659個居次，期盼用打工族快速填補人力缺口；補教類則因適逢寒假才藝班、冬令營等旺季，季節性的人力需求，職缺數3,192個位居第三。
該平台用「求供比」量測上工速度，平均每位求職者分到愈多工作，代表競爭程度愈低、能愈快上工。餐飲類平均每人有11個打工機會，其次是補教類有9.6個打工機會，影片直播類有6.1個。前五大容易上工的打工機會，民生消費相關就占了三個。
而什麼樣的打工最吸引人？今年的熱搜關鍵字排名，「現領」最熱門、占整體26.6%最高，其他是「彈性」占12.9%，「在家遠端」占8%，「寒暑假」占7%、「學生」占3%。104人力銀行顧客價值處協理翁維薇分析，高薪並非打工族最在乎的首要條件，打工族最希望馬上獲得報酬、即時領現不用等，也期望打工能配合原本的工作和生活模式，並非只有寒暑假、或者學生身份能打工。