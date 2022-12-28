景氣燈號亮出4年首見低迷藍燈！王美花從產業面提方針
國發會昨（27）日發布11月景氣燈號，亮出睽違4年首見的「低迷」的藍燈，對此，經濟部長王美花今（28）日受訪回應，產業如何來因應高庫存、需求變動，以及留住相關的就業機會與人才，經濟部需要與產業做更細緻的溝通，至於內需部分，民眾最想要的是物價穩定以及供應充足，因此業者與國營事業都有設置平價專區。
記者鄭妤安／台北報導
國發會昨（27）日指出，今年以來，受俄烏戰事、通膨高漲、各國加速緊縮貨幣政策影響下，全球經濟成長動能趨弱，終端市場需求下降，產業鏈持續去化庫存，國內生產面、金融面、信心面指標仍續呈疲弱，11月月景氣燈號，亮出睽違4年代表「低迷」的藍燈，且綜合判斷分數暴跌6分、降至12分，下探近13年半新低紀錄。
王美花今日出席立法院經委會會前受訪時指出，針對明年的景氣，無論是國際機構，或是各國情勢預估，相關的變數與挑戰都非常大，對經濟部而言，關注如何讓產業持續在國際上有競爭力，目前市場需求有不穩定的情形，產業如何來因應高庫存、需求變動，以及留住相關的就業機會與人才，經濟部需要與產業做更細緻的溝通。
至於內需的部分，她表示，過年之前，民眾最想要的是物價穩定以及供應充足，因此無論是業者，還是經濟部的國營事業，都有設置平價專區。