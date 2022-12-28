華映財報不實 大同前董座林蔚山、林郭文艷二審仍無罪
大同集團旗下面板廠中華映管，為在中國借殼上市，在中國要求下，簽立19項不平等承諾事項，卻僅公布利多消息，影響投資人判斷與選擇，前大同董事長林郭文艷、林蔚山夫婦及幹部等5人涉違反《證交法》財報不實罪起訴，一審獲判無罪，案經上訴，高等法院今（28）日駁回上訴，仍判林蔚山夫婦等人無罪。
記者潘千詩／台北報導
北檢認為，林郭文艷、林蔚山、華映前總經理林盛昌、前財務長簡永忠、汪志成等人，於大同公司、華映公司2010年第1季至2018年第3季財務報告中，隱匿重大契約承諾，依違反《證券交易法》財報不實罪起訴5人。
林郭文艷開庭時辯稱，她雖是華映董事，但營運由總經理負責，她未參與營運，她信任專業意見卻被牽扯進去；林蔚山也辯稱，承諾書沒有公布可能是一時疏忽。
北院認為，相關資訊在客觀上不具「重大性」，也非財報上應揭露事項，無法認定林郭文艷等人有「舞弊」的主觀犯意，更無法認定是藉此掩飾收益或營收趨勢，判處無罪。檢方不服提上訴，高院今天二審宣判，將上訴駁回，維持無罪判決。
大同第二代董事長林挺生2006年過世後，由兒子林蔚山接棒。2019年，林蔚山因掏空公司被判8年定讞入獄，董事長職於2018年交給妻子林郭文艷。因大同長期營運低迷，引發公司派、市場派爭奪經營權，最終於2020年間，由三圓建設董事長王光祥為首的市場派拿下全數董事席位，百年老店大同正式變天。