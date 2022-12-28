監察院糾正新北府　侯友宜：虛心檢討、守住新北疫情

新北市長侯友宜今（28）日上午主持連任後首場市政會議，針對監察院提出的恩恩案糾正衛福部及新北市政府一事，侯友宜表示在監察院報告裡，會針對細節做虛心的檢討，強調都是用這樣態度，中央跟地方一起合作、全力以赴、攜手面對。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，在整個監察院報告裡面，針對每項細節都會做虛心的檢討，指出事由當下的第一時間，中央立即調整送醫流程，地方政府也立即配合檢討改進，這是不斷做好精進，尤其在疫情不斷變化的過程當中，中央隨時調整步伐、地方隨時配合；強調到現在都是用這樣態度，中央跟地方一起合作，守住新北市疫情，因為新北市在疫情中是重中之重，所以每一項變化，都會跟中央全力以赴、攜手面對。
另外針對新北市議員卓冠廷監察院提出糾正，新北市消防局及衛生局兩局長應該自請處分。侯友宜表示，在這一波兩年多來的疫情下，尤其光今年每日確診量及送醫最高高達2萬7000的數字，基層同仁的負荷真的壓力很大，指出同仁全力以赴，把握每分每秒，把事情戮力做好，強調要給第一線同仁更多的鼓勵，因為疫情還沒結束，基層同仁還要繼續更加油努力、守護新北市民。
而對於總統蔡英文昨天宣布義務役兵役役期恢復為一年，媒體記者詢問意見，侯友宜也再重申，和平穩定是政府要讓民眾安心的首要任務，每個步伐在調整過程當中，要讓民眾清楚目標跟方向，尤其在政策跟路線才是重要的正本清源，強調政府在做任何調整，一定要安定民心，讓大家能夠團結、面對。