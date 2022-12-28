2023動畫電影5部必看片單！灌籃高手登台　宮崎駿推新作

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熱血少年魂的《灌籃高手》首度登上大螢幕，讓各國粉絲相當期待，前導預告在日本官方YouTude平台累積將近5百萬觀看次數。2022年12月3日在日本上映後，首週末以12.9億日幣（約新台幣2.88億）票房拿下票房冠軍，吸引85萬人進戲院觀看。而《灌籃高手The First Slam Dunk》台灣正式拍板1月13日上映，台版海報及預告皆已公開，井上雄彥也親自分享本次創作心路歷程，透露電影片名「The First」是希望帶粉絲找回最初的悸動。
《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》
《鬼滅之刃》第二季「遊郭篇」在2022年2月劃下句點之後，官方立刻宣布第三季「刀匠村篇」的製作消息，而令在2023年4月「刀匠村篇」播出之前，還會有特別版動畫《鬼滅之刃 上弦集結，前進刀匠村》搶先在2月於日本與台灣電影院上映，劇情將結合「遊郭大戰」，以及賺人熱淚的「兄妺」情感片段到最新的《刀匠村篇》內容，除了可以看到被網友喻為「經費燃燒、錢之呼吸」更勝無限列車的「遊郭大戰」片段登上大螢幕，還有上弦鬼月集結的精采對戲也是一大看點！信仰級的作品讓粉絲直呼「無論如何都需進戲院朝聖！」。
《鈴芽之旅》（すずめの戸締まり，Suzume）
日本動畫大師新海誠導演《你的名字》驚艷眾人，新作品《鈴芽之旅》（すずめの戸締まり，Suzume）在日本上映3天，就以18.8億日幣票房打破《你的名字》、《天氣之子》首週票房紀錄，日本於2022年11月11日上映，該作品將於2023年3月2日在台灣各大影院上映。同時，台灣角川也透露好消息，那就是等不及的粉絲有福啦！《鈴芽之旅》中文小說將搶在電影上映前開賣，2023年1月18日就可以先一睹精采劇情。據悉，新海誠導演《你的名字》在台灣票房破2.5億元，《天氣之子》達到1.6億元，是台灣影史上最賣座的日本電影第2名、第5名。
《新世紀福音戰士新劇場版：終》
《新世紀福音戰士新劇場版》四部曲，自2007年上映後歷經14年， 2021年終於在日本上映完結篇《新世紀福音戰士新劇場版：終》，挾著王者氣勢以及最後完結話題，在日上映後突破百億票房，創造超過650萬人次入場觀影的驚人成績！台灣粉絲終於不用再敲碗，《新世紀福音戰士新劇場版：終》將於2023年2月3日起於全台上映，除了數位外還有4DX版本震撼開賣。
《你想活出怎樣的人生？》（君たちはどう生きるか）
日本知名動畫導演宮崎駿，過去推出多部膾炙人口動畫享譽國際，包括《風之谷》、《天空之城》、《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》等等，最後在2013年最後一部長篇動畫《風起》後宣布引退，雖然後續仍有執導短篇動畫，不過已經睽違10年未在導演長篇動畫。如今宮崎駿新作品《你想活出怎樣的人生？》（君たちはどう生きるか）長篇動畫作品，確認2023年7月14日於日本首映，也讓大批粉絲相當期待宮崎駿大師再創經典。宮崎駿負責原作、劇本、執導，不過更多詳細消息還得待吉卜力工作室宣布。