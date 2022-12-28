全家福袋開賣！200元抽300萬現金　6款肖像福袋完整開箱

我是廣告 請繼續往下閱讀
繼萊爾富、OK超商、7-ELEVEN公布兔年福袋後，全家今（28）日終於也正式公開兔年福袋內容，每年開賣就引起搶買熱潮的「基本款」福袋，日前意外被買走曝光，今年一樣維持售價200元，將於明年1月1日正式開賣，內容物除了保底的零食飲料，共12種不同組合、每袋總值超過200元之外，另附1款贈品及抽獎券，贈品通常是每年的集點週邊，而今年抽獎券頭獎首度祭出「實領稅後300萬現金」， 刷新過往福袋獎項等級，二獎則是150萬以上A180 AMG LINE賓士車2台，以及東南旅遊金20萬、全盈+PAY儲值金10萬等大獎。
除了日前意外曝光的200福袋，全家今年還有壓箱寶，看好消費者對聯名商品的狂熱，這次和美樂蒂、兔巴哥、布丁狗、崔弟、馬來貘等知名IP合作，一口氣推出6款肖像福袋，售價為399元、699元、999元，統一於明年1月11日開始販售。肖像福袋的紫色抽獎券同享頭獎300萬之外，另外加碼專屬序號再抽現金100萬。
🟡肖像福袋399元共3款，112/1/11開賣
共有布丁狗、美樂蒂、馬來貘3款，主體都是摺疊收納凳、果凍包，另有價值200元的零食糖餅組合及紫色加碼抽獎券，全台限量6萬份。
🟡肖像福袋699元共2款，112/1/11開賣
共有崔弟、兔巴哥2款，主體是伸縮收納籃、果凍包，收納籃上蓋拆開還能變成小桌子，另有價值200元的零食糖餅組合及紫色加碼抽獎券，全台限量4萬份。
🟡肖像福袋999元共1款，112/1/11開賣
最高單的肖像福袋只有馬來貘1款，主體是折疊推車，可折平便於收納，另附果凍包、美耐皿餐盤，以及價值200元的零食糖餅組合及紫色加碼抽獎券，全台限量1萬份。
全家另外和PQI、Miravivi、野獸國合作推出另外三款品牌聯名福袋，同樣都是明年1月11日開賣。PQI 3C福袋是499元，內含3C禮品及專屬抽獎券；Miravivi福袋499元，內含授權小物及專屬抽獎券；野獸國福袋599元，內含限定公仔及專屬抽獎券，3款品牌聯名福袋都沒有飲料糖餅，但同樣可抽頭獎現金300萬。
因應春節氣氛，全家將Let’s Café、私品茶同步換上春節限定新杯款，今起和Cherng合推2款馬來貘「one貘好運卡」，卡面共有橫直兩款隨機出貨，售價皆為200元，內含200元商品禮物卡之外，隨機加碼20元、40元、60元、100元、最高200元購物金，可於全台門市兌換等值商品，限量20萬組。