支持兵役延長！民眾黨團籲：提升射擊數、放棄刺槍術

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邱臣遠指出，民眾黨團針對兵役延長提出4點訴求，第一，役期合理延長，且要有全方位國防戰力考量；第二，提升軍事訓練內容，落實提升射擊子彈數、放棄刺槍術，還有加強近身搏擊等；第三，優先提振軍人的榮譽感、重振軍心、提高留營率；第四，國軍高層要轉換思維，同步進軍和備戰的方向，希望政府以蒼生為念，以民主自由為核心，找到兩岸和平之路。
立委張其祿表示，自烏俄戰爭開始之後，民眾黨多次呼籲台灣兵役制度亟需改革，樂見蔡英文願意不再拖延，拍板決定兵役延長至一年，然而只拿出決心做「困難決定」還遠遠不夠，相關配套、「如何落實？」、具體訓練制度及績效管理都要說清楚、講明白，拿出績效指標供國人檢視。此外，學校如何因應兵役改變、政府如何協助役男與職涯銜接，相關單位都應提出配套措施，讓青年可以放心服役。
張其祿直言，政府提出義務役每月收入提高到26,307元，可是扣除健保、伙食等費用，每月實領只剩20,320元，遠低於台灣基本工資，無異於要求青年「自備糧草來當兵」，政府應該再衡量能否提高義務役收入，避免影響役男生計，並提高服役意願。而義務役待遇須調整外，我國志願役士兵的待遇與世界各國相比也不高，因此有待一併衡平考量調整。最近的軍方志願役士兵也難以募足，因此國防人力要如何補齊？買了先進國外武器，要如何有適當的人力進行操作？這些都是政府要解決好的問題。
立委陳琬惠表示，台灣多數男性都有當兵1至2年，但經驗並不完全正面，多為出公差、打掃等任務，甚至新訓後就不再打靶，而且靶場不足，連常備部隊都不夠用，怎麼夠新增的義務役士兵進行訓練？針對外界長期詬病的實彈射擊數量過低、訓練內容無感，希望國軍未來能真的落實科學訓練、合理強化一年役期的培訓課程，別再浪費青年時間。
民眾黨團表示，既然政府已經拍板兵役延長，民進黨團就不該發起在立法院審查，否則就像打臉執政黨政策，請直接送立院備查，不必再拖在野黨下水背書，也呼籲距離新方案實施僅剩一年，政府必須加緊腳步，提升營舍品質及訓練場地，合理強化科學訓練，不要浪費青年的寶貴時間。