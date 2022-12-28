2022十大政治新聞出爐　兵役延長、林智堅論文抄襲皆上榜

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡英文總統於12月27日召開國安會議後，宣布義務役役期由原本4個月恢復為1年，自2024年元旦開始實施，適用於94年次（2005）1月1日以後出生役男。新兵訓練由5周提升至8周，以1年役期內射擊不低於800發子彈為目標，此外也提升薪資，以二兵為例，薪資10,310元、專業加給10,190元，實領共20,320元。
二、林智堅遭台大撤銷論文與學位、退選桃園市長
前新竹市長林智堅6月22日接受民進黨徵召參選桃園市長，但台大8月9日認定林智堅論文抄襲，並撤銷其碩士學位，林智堅隨後宣布退選桃園市長。不過相關風波與負面效應仍持續延燒，中華大學也於8月24日認定其論文抄襲，林智堅另個碩士學位也遭撤銷，即便已退選，林智堅的負面形象仍被認為是拖垮民進黨全台選情的一大因素。
三、2022大選民進黨慘敗、蔡英文辭黨主席
民進黨於2022年九合一大選中兵敗如山倒，一口氣丟失原先執政的桃園市、基隆市、新竹市，就連被視為綠營本陣的台南市以及屏東縣都是險勝，即便高雄市、嘉義縣選得不差，另也靠藍營分裂重新奪回澎湖縣，仍被視為慘敗。11月26日開票當晚，總統蔡英文在黨中央舉行記者會，宣布辭去民進黨主席職務，民進黨正式進入「後蔡英文時代」。
四、高虹安成為民眾黨首位民選縣市首長、現遭司法調查
時任民眾黨立委的高虹安在黨的提名下參選新竹市長，最後以超過45%得票率勝出，成為民眾黨第一位民選縣市首長。不過在選戰期間，不僅其博士學位遭到質疑，更牽涉詐領助理費的疑雲風波，遭到檢方調查。高虹安就職新竹市長前夕，檢方兵分多路搜索高虹安的國會辦公室、新竹競選團隊辦公室，以及父母與高本人的住處，並漏夜複訊高虹安後，將其列為偵字案被告，並以60萬交保候傳。
五、史上首次公民複決修憲「18歲公民權」闖關失敗
「18歲公民權」公民複決於11月26日綁九合一大選進行投票表決，這是中華民國史上「首次憲法修正交由公民複決」。本次修憲複決，投票權人數為1923萬9392人，通過門檻為961萬9697張同意票。不過，根據最後投票結果，同意票數僅564萬7102票、不同意票501萬6427票，有效同意票未過選舉人總額半數，宣告闖關失敗。
六、裴洛西旋風訪台、中共大規模軍演
美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月2日率團訪台，為史上第二位來台的美國眾議院議長，在抵台短短19小時中，接連拜會總統府、立法院與景美人權園區，並與總統蔡英文、台積電創辦人張忠謀與董事長劉德音共進午餐；針對裴洛西訪台，中國表達強烈不滿，一連3天針對台灣周邊6個海空域進行大規模實彈軍演，更是有史以來中國飛彈越過台灣上空，造成台海緊張情勢迅速升級。
七、侯友宜風光連任新北市長可望放眼2024、各界聚焦朱侯之爭
新北市長侯友宜於年底選戰中大贏對手林佳龍近46萬票，順利連任，等於拿下2024年總統大選入場券。黨內普遍認為，2024年總統大選已定於一尊，但侯友宜才剛競選連任，出場的正當性成為難題，須與黨主席朱立倫有絕對的默契，由黨中央三顧茅廬，並且直接徵召，才有可能一搏2024總統大選。
朱立倫在九合一選戰中打下勝仗，國民黨收復台北、桃園失土，讓六都過半，讓民進黨只剩下南台灣版圖，朱立倫功不可沒，也難免有爭取大位之心。因此朱、侯必須有默契，協調出一人出戰，否則可能重蹈覆徹2019年因初選而分裂的慘況。
八、行政院10月13日宣布國門解封、防疫政策逐步鬆綁
受到疫情影響，台灣歷經邊境管制939天，最終在行政院長蘇貞昌拍板下，10月13日邊境解封，新措施包括入境採0+7新制免隔離、入境總量每周提升至15萬人、開放免簽證國家入境與觀光取消禁團令等，當天便有20個國外旅行團來台觀光。總統蔡英文在蘇揆陪同下，開放首日便前往桃園機場視察，向國人宣布台灣走疫情陰霾，接著要拚經濟、拚未來，更不忘向國際喊話，「台灣準備好了，歡迎光臨。」
九、柯文哲成立總統競選辦公室與個人基金會參選2024總統大選
於12月25日卸下台北市長8年任期的柯文哲，回歸平民身份，並備戰2024總統大選。柯文哲在卸任前已開始籌備總統競選辦公室，位置選在南京復興捷運站旁的台玻大樓，成員則多數由原本的市府團隊進駐。此外，柯文哲也籌設個人基金會，不過他遭到質疑過去曾說過「基金會對政治人物來說如同『魔戒』」。對此柯說，原本在擔任市長期間，就有被外界勸進應該成立基金會，但自己認為收了人家的錢可能會有行政不中立的情況，「現在卸任市長了就還好，而且打選戰還是需要資金。」
十、時代力量九合一選舉大敗、黨主席陳椒華一度請辭又留任
時代力量在11月26日九合一地方選舉中慘敗，全台議員席次由2018年16席跌到只剩6席，立委邱顯智、王婉諭等人先後辭去決策委員，以示負責，黨主席陳椒華原本在27日也宣布請辭，但後來又在時力召開的臨時決策會議上遭到慰留，「髮夾彎」般的舉動引發多名決策委員不滿，呼籲決策委員該全體請辭並改選負責。最後陳椒華不辭黨主席，等待明年1月主席改選，並將在北中南舉行三場座談會，聽取黨員與支持者意見，蒐集建言檢討改進。