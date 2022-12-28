全端開發工程師求供比達5.7！年前10大職缺出爐

1111人力銀行發言人黃若薇表示，職務求供比代表每一位求職者可以分配到的工作機會，如果數字愈大，代表就業市場「求過於供」，對於求職者而言競爭力道較小，謀職期也較短。
觀察職務求供比排名，以「全端開發工程師」居冠，求職者平均可拿到5.7個工作機會，其次則是雲端資安管理師5.5、數位IC設計工程師5.3。
黃若薇表示，全端開發工程師，必需同時具備網頁前端和後端的開發技能外，通常還會必須有系統管理經驗，有些公司還會要求有維護電腦網路和系統的能力，因此多工型的全端開發工程師，相當受到中小企業歡迎，需求持續發燙。
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另因為疫情關係，驅動遠端工作愈來愈普及，企業加倍重視資安環境維護，致使雲端資安管理師、資料科學分析師及資訊安全架構師的需求暢旺，求職者平均可拿到4.5到5.5個工作機會，事求人的市場樣態，求職者選擇更多，也更具有談薪競爭力。
隨著國內房市交易持續活絡，不動產經紀人/營業員依然有明顯需求，求供比來到3.8；另值得關注的是，托育中心主管求供比也高達3.3，原因在於擔任管理階層，除了要具備專業訓練結業證書及保母人員技術士證照外，還要執行幼兒園業務，規劃保育、教學及行政等學年計畫，負責嬰兒幼身心健康及環境安全管理，肩上責任並不輕，以致於有許多空缺待補人。
黃若薇表示，透過職務求供比排名可以窺知，除了數位IC設計工程師一直是科技業人資競逐的對象之外，目前人才聚焦於雲端、資安兩大區域，有意在農曆年前啟動轉職的上班族，不妨提前起跑，積極投出履歷為自己開拓職涯新頁。