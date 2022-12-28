公車撞死母子　盧秀燕心情沈重、議員諷3出包業者都甲等

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台中市長盧秀燕今（28日）早受訪時，語氣沈重的表示，對死者與家屬十分不捨，相關單位已著手調查事故真相。市府將盡全力協助受害者家屬。她指出年節到了，疫情又解封，全國大小車禍頻繁出現，雖然大家悶了好久，呼籲多注意行車安全，也保障行人安全。
市議員周永鴻指出，盧市府每年補助公車業者預算接近30億，市民卻飽受脫班、嚴重誤點等困擾。但依市府交通局的公車營運與服務評鑑結果，17家業者有11家獲得甲等，包括趕乘客下車的中鹿客運、毆打乘客的台中客運、撞死路人的豐原客運都名列其中，如此的公車評鑑制度根本形同虛設。
周永鴻批評，在台中搭公車可能遇到火燒車，或被司機辱罵、毆打，走在斑馬線上要擔心被公車撞。公車問題連環爆，連最基本的安全都無法達成，市民如何有信心搭車？他要求交通局深切檢討現行公車評鑑制度，更呼籲市長盧秀燕應該正視評鑑制度問題，不要粉飾太平。
中市府將依規處分豐原客運7.5萬元，並納入台中市公車評鑑扣點。民進黨台中市議員陳雅惠認為不夠，她表示市府應要求業者提出公車品質具體改善計畫、嚴格考核公車駕駛員品德操守、落實駕駛員行車安全及教育訓練，並抽查服務品質，建立嚴謹汰換制度，才能提供民眾更安全可靠的公車服務，確保用路人安全。