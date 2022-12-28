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公車撞死母子　盧秀燕心情沈重、議員諷3出包業者都甲等

▲周永鴻批評台中市政府的公車業者評鑑，根本徒具形式。（圖／周永鴻提供，2022.12.28）
▲周永鴻批評台中市政府的公車業者評鑑，根本徒具形式。（圖／周永鴻提供，2022.12.28）

記者顏幸如／台中報導

台中市近期公車狀況頻傳，上週有港女勸阻公車司機辱罵長者，遭司機毆打，昨晚又發生撞倒斑馬線上一家3口，造成母子雙亡，市長盧秀燕心情沈重表示，將全力協助受害者家屬；綠營議員周永鴻則指出，近一個月出包的3家公司業者，年度評鑑都是甲等，市府的公車評鑑制度根本粉飾太平形同虛設。

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本月初台中發生印度乘客講電話遭客運司機辱罵事件，上週換成辱罵行動緩慢老人，香港籍女乘客出言抱不平卻遭司機痛毆，讓台中大眾運輸系統蒙上一層陰影。昨深夜11點多，台中市李姓女子與伊拉克籍丈夫、一歲兒子走在北區學士路、英才路口的斑馬線，遭左轉的公車撞上，李女與兒子被捲入車底拖行送醫不治。

▲台中市長盧秀燕被問及公車撞死母子一事，表示對死者與家屬十分不捨。（圖／台中市政府提供，2022.12.28）
▲台中市長盧秀燕被問及公車撞死母子一事，表示對死者與家屬十分不捨。（圖／台中市政府提供，2022.12.28）
台中市長盧秀燕今（28日）早受訪時，語氣沈重的表示，對死者與家屬十分不捨，相關單位已著手調查事故真相。市府將盡全力協助受害者家屬。她指出年節到了，疫情又解封，全國大小車禍頻繁出現，雖然大家悶了好久，呼籲多注意行車安全，也保障行人安全。

市議員周永鴻指出，盧市府每年補助公車業者預算接近30億，市民卻飽受脫班、嚴重誤點等困擾。但依市府交通局的公車營運與服務評鑑結果，17家業者有11家獲得甲等，包括趕乘客下車的中鹿客運、毆打乘客的台中客運、撞死路人的豐原客運都名列其中，如此的公車評鑑制度根本形同虛設。

▲台中市昨晚發生公車左轉撞到過斑馬線一家三口的不幸事故，嬰兒車被輾成碎片。（圖／台中市警局提供，2022.12.28）
▲台中市昨晚發生公車左轉撞到過斑馬線一家三口的不幸事故，嬰兒車被輾成碎片。（圖／民眾提供，2022.12.28）
周永鴻批評，在台中搭公車可能遇到火燒車，或被司機辱罵、毆打，走在斑馬線上要擔心被公車撞。公車問題連環爆，連最基本的安全都無法達成，市民如何有信心搭車？他要求交通局深切檢討現行公車評鑑制度，更呼籲市長盧秀燕應該正視評鑑制度問題，不要粉飾太平。

中市府將依規處分豐原客運7.5萬元，並納入台中市公車評鑑扣點。民進黨台中市議員陳雅惠認為不夠，她表示市府應要求業者提出公車品質具體改善計畫、嚴格考核公車駕駛員品德操守、落實駕駛員行車安全及教育訓練，並抽查服務品質，建立嚴謹汰換制度，才能提供民眾更安全可靠的公車服務，確保用路人安全。

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