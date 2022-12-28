MLB／勇士7300萬續留鐵捕Murphy！又是一筆童工合約？
亞特蘭大勇士隊在今年休賽季略顯低調，最大的操盤就是啟動三方交易，向奧克蘭運動家隊換來金手套捕手Sean Murphy，而擅長跟球員簽下「童工合約」的勇士隊，也隨即開出合約提前綁人。大聯盟資深記者Jon Heyman披露，勇士跟Murphy簽下的續約長達6年，總金額為7300萬美元(約台幣22.4億)，根據報導指出Murphy將至少在勇士效力到2028賽季，明年賽季年薪為400萬美元(約台幣1.22億)、後年為900萬美元(約台幣2.76億)，2025到2028賽季的年薪各為1500萬美元(約台幣4.6億)，低廉的薪資簡直就像「童工合約」。
記者簡名杉/綜合報導
這份合約還有一個2029年的球隊選擇權，價值為1500萬美元(約台幣4.6億)，所以這份續約的最大總額能達到7年8800萬美元(約台幣27億)。
今年28歲的Murphy從2019年登上大聯盟以來，就一直在奧克蘭運動家隊效力，去年賽季還拿下個人生涯首座金手套獎，但他不只守備能力優異，打擊能力也是聯盟捕手頂尖，生涯的OPS+高達114，能以這份相對「便宜」的合約就留下這位攻守俱佳捕手的黃金期，對勇士來說又是一筆成功的操盤。