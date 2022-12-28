張淑娟告周玉蔻今現身北檢　稱3個月來痛不欲生

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張淑娟表示，因為她在25歲時代表台灣得了中華民國小姐第一名，扛著國旗出國比賽，贏得國際小姐第二名，還有最受歡迎獎及人緣獎，這樣的名字，她把它看得跟自己生命一樣重要，但她為什麼這3個月痛不欲生？
她說，因為她父母親都過世了，9月中開始，周玉蔻跟蔡玉真兩位女士開始在節目中不停地，網路也好、臉書也好、節目也好，含沙射影到公開指名道姓，說她是緋聞案滾床單女主角，但因為不是她做得，所以感到痛不欲生。「我提出聲明，她們還是繼續攻擊。」
張淑娟說，她沒看過這樣子的人，她不認識周玉蔻及蔡玉真小姐，平生素昧，怎麼可以這樣攻擊一個人？把人家衣服脫光丟在大街上，腳筋都砍斷，要跟她說對不起，如果妳有女兒、如果妳有媽媽、如果妳有姊姊、如果妳有妹妹，將心比心，「妳想不想知道我這3個月是怎麼活下來的？我不認識的人噎！」
張淑娟表示，「我每一天要活下來，都去精神科拿藥吃，我本來是吃一顆到吃四顆，我不知道這樣子對別人的人，她們怎麼可以出國去玩？怎麼可以安心？怎麼可以在節目上繼續講話？」
張淑娟也感謝檢察官，稱讚檢察官們年輕又優秀，睿智又有智慧，能夠迅速地開庭，還她一個清白、給她一個公道。
張淑娟說，她2000年到2007年結婚，她小叔2006年結婚，姻親是連勝文，跟她有什麼關係，2007年她都要離婚了；她一個中國小姐活得這麼寒酸，這麼辛苦，工作30多年，買了1000多萬的房子，台北市真的住不起，但是她謝謝檢察官，謝謝媒體，相信有第四權的公信力，台灣才不會寂寞，「邪不勝正」。
媒體追問張淑娟9月26日提告後，是否有接到周玉蔻的道歉？張淑娟回說，她對著空氣鞠躬道歉，她人都沒有到，不知道周玉蔻在跟誰道歉，連9月26日來按鈴，周都要來霸凌，她覺得有一個人可以如此泯滅人性，超越人的底線，覺得台灣社會是沒有辦法接受的，然後周應該接受真正的考驗跟檢查，沒有資格再做媒體人。至於作秀與否她不知道，沒看過這樣超越人性的行為，讓她覺得只有驚嚇與大哭。
媒體詢問是否會與周玉蔻和解，或向周求償？張說，如果有一天是你，被人家丟到街上，頭都砍掉了，對方跟你說道歉，你會接受嗎？這個地方應該讓我們律師回答，所有事情交給檢察官。
九合一選舉期間，周玉蔻、蔡玉真點名爆料張淑娟就是當時台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴當年「晶華緋聞案」的女主角。張淑娟發聲明駁斥，然而周玉蔻信誓旦旦指稱她有證據，還說「歡迎提告，讓司法查證、澄清22年懸案」。
9月26日，張淑娟決定前往台北地檢署對周玉蔻、蔡玉真提告妨害名譽。沒想到，周玉蔻卻突然現身北檢說要「道歉」，竟意外和陪同張淑娟前來提告的台北市議員王鴻薇互嗆。
後來，張淑娟趁周玉蔻不在北檢大門口才現身，邊哭邊按鈴提告，直指周玉蔻怎麼可以睜眼說瞎話，把別人的髒水潑到她身上。北檢也將周、蔡2人列為他字案被告，並於今天上午10時30分首度開庭，傳喚張淑娟。張淑娟準時出庭，面對大陣仗的媒體，她並沒有多做回應，直到庭訊結束後才接受採訪。