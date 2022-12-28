台股終場下跌155點 台積電重挫、觀光與遊戲股逆勢強漲
美股昨（27）日大多收低，亞股今（28）日齊跌，尤其韓股下滑逾2%。台北股市開低走低，盤中一度大跌200點，終場下跌155.33點，收在14173.10點，跌幅1.08％，成交金額新台幣1603.18億元。權值王台積電終場重挫6元，來到451元，跌幅1.31%，其他重要電子股一片倒，而今日季節性政策題材股受惠抗跌，盤面焦點有觀光、食品以及遊戲概念股等。
記者鄭妤安／台北報導
美股道瓊指數27日上漲37.63點，或0.11%，收33241.56點；那斯達克指數下跌144.64點，或1.38%，收10353.23點；標普500指數下跌15.57點，或0.4%，收3829.25點；費城半導體指數下跌45.3點，或1.79%，收2490.2點。
受到美股影響，亞股今日齊跌，日股下跌約0.5%，韓股下滑逾2%，台北股市則開低走低，加權指數以14249點開出，盤中一度大跌200點，終場下跌155.33點，收在14173.10點，跌幅1.08％，成交金額新台幣1603.18億元。晶圓代工龍頭、權值王台積電終場重挫6元，來到451元，跌幅1.31%。晶圓二哥聯電跌2.51%，收在40.8元，世界先進大跌超過4%，力積電也跌逾2%。
其他重要電子股，如聯發科跌2.74%，來到638元。鴻海相對抗跌收在平盤100.5元的位置。另外，群創、友達、大立光、緯創、國巨、旺宏、日月光、台達電跌0.5%到3%。
今日季節性政策題材股受惠抗跌，盤面焦點有觀光、食品以及遊戲概念股等，像是觀光的雲強攻漲停，寒舍、晶華、美食、海灣等強漲4至7%，遊戲相關概念股的泰偉、大宇資、華義、網龍、昱泉上漲1至4%。