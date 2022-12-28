中職／台鋼雄鷹添新血！網羅前兄弟一投一捕

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吳明鴻曾披國家隊戰袍，2014、2016年分別是U-21、U-23台灣代表隊一員，2015、2016、2019年都曾打過亞洲冬季棒球聯盟，前兩次效力中華培訓隊，之後為中職聯隊，三度參與總計20場出賽33打數擊出10支安打，打擊率超過3成，其中6支二壘打，打擊成績亮眼。2018中職新人年在一軍有25場出賽，今年則大多於二軍磨練，35場出賽52打數擊出18支安打，打擊率0.346，守備方面，對方發動12次盜壘當中成功阻殺4次，阻殺率0.333。加盟台鋼雄鷹，吳明鴻期許能站穩一軍主戰捕手，「球隊給我的角色就盡力去做，畢竟在職棒場上也有一些經驗，希望可以把好的經驗帶給學弟。」
楊達翔2021年二軍16場登板都是後援，總計14.1局送出16次奪三振，防禦率3.77，球速是最強武器，2017年在一軍曾飆到150公里，2018年起出賽都在二軍，逐年分別曾投出個人單季最快153、154、152、152公里速球。今年曾參與台鋼雄鷹自辦測試會，之後到不同球團測試，還曾於台鋼雄鷹秋訓對外自辦賽有過對決經驗，當時與楊達翔纏鬥6球最後遭到三振的廖奕安說：「對決前就知道學長球速很快，實際對戰不只球速快，球質也很重，真的不好打。」而年底輾轉加盟台鋼雄鷹，提升控球穩定度將是主要課題，楊達翔表示，有個機會可以嘗試，希望能繼續提升，「教練安排什麼任務就盡可能做好，現在想要提升穩定性，之前很多教練都有給建議，希望能愈來愈好。」對於來到一支年輕活力球隊，他期待跟學弟互相幫助，團隊互助合作，共同解決難題。
葉保弟畢業於義守大學，自台鋼雄鷹秋訓中段加入擔任訓練員，也曾於自辦對外練習賽以及綠白戰登場實戰，教練團評估打擊具實力與潛力，因此簽約成為自主培訓選手，守備位置為外野手。