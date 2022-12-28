宋逸民教會「開會狂吵」片段遭挖出！小S：不像愛的團體

影射教會之亂？小鐘發文：假好人更可怕　粉絲聽了秒懂

▲小鐘在臉書發文指假好人比真壞人可怕，粉絲立刻聯想到宋逸民的教會。（圖／翻攝自小鐘FB）
▲小鐘在臉書發文指假好人比真壞人可怕，粉絲立刻聯想到宋逸民的教會。（圖／翻攝自小鐘FB）

記者江芷稜/綜合報導

昔日吳宗憲帶領的音樂組合「咻比嘟嘩」，包括小馬（倪子鈞）、劉畊宏都是基督徒，吳宗憲也為了老婆張葳葳受洗，唯獨小鐘沒有加入，面對教會爭議瀰漫娛樂圈，他罕見嚴肅發文：「在現代這個社會，假好人，比真壞人還可怕。」被認為影射意味濃厚，似乎意有所指，網友也秒懂意思，紛紛贊同他的說法。

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▲咻比嘟嘩組合裡只有小鐘（右二）沒有加入教會。（圖／翻攝自藝起發光FB）
▲咻比嘟嘩組合裡只有小鐘（右二）沒有加入教會。（圖／翻攝自藝起發光FB）
宋逸民領導的「藝起發光」協會，每年4月都會舉辦盛大演唱會「愛在四月天」，邀請大批明星加入，在舞台上表演、做見證，2013年劉畊宏、小馬、小鐘曾經合體登台，以三大男福音之咻比嘟嘩表演，展現默契與幽默感，劉畊宏與小馬做見證，訴說上帝改變自己的生命，並期盼邀請小鐘信仰耶穌，獲得現場教徒熱烈掌聲。

由於劉畊宏、小馬都是在教會找到伴侶，他們曾力勸小鐘加入教會，可以找到好姻緣，還說經常在聚會幫小鐘禱告，記者追問基督徒婚前性行為，小鐘不改綜藝本色，吐槽很多基督徒禁慾，「其實就是『浸』泡在『浴』缸做！」此話一出，就讓所有人笑翻。

▲吳宗憲\\(左二\\)演唱會彩排，咻比嘟嘩再次合體，周杰倫得知消息後，在社群媒體打氣。（圖／記者陳明安攝，2018.07.19）
▲咻比嘟嘩合體，面對其他人力邀加入教會，小鐘（右）不為所動。（圖／記者陳明安攝，2018.07.19）
如此仍單身的小鐘，面對教會風波，昨（27）日秀出戴墨鏡的酷照，發文：「在現代這個社會假好人，比真壞人還可怕。」立刻引發網友共鳴，留言「意有所指喔」、「我懂，一起發光發熱」、「非常贊同，尤其是在宗教團體裡，我現在害怕接觸所有的組織跟團體」、「演藝圈更能體會吧！」

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