影射教會之亂？小鐘發文：假好人更可怕 粉絲聽了秒懂
昔日吳宗憲帶領的音樂組合「咻比嘟嘩」，包括小馬（倪子鈞）、劉畊宏都是基督徒，吳宗憲也為了老婆張葳葳受洗，唯獨小鐘沒有加入，面對教會爭議瀰漫娛樂圈，他罕見嚴肅發文：「在現代這個社會，假好人，比真壞人還可怕。」被認為影射意味濃厚，似乎意有所指，網友也秒懂意思，紛紛贊同他的說法。
記者江芷稜/綜合報導
宋逸民領導的「藝起發光」協會，每年4月都會舉辦盛大演唱會「愛在四月天」，邀請大批明星加入，在舞台上表演、做見證，2013年劉畊宏、小馬、小鐘曾經合體登台，以三大男福音之咻比嘟嘩表演，展現默契與幽默感，劉畊宏與小馬做見證，訴說上帝改變自己的生命，並期盼邀請小鐘信仰耶穌，獲得現場教徒熱烈掌聲。
由於劉畊宏、小馬都是在教會找到伴侶，他們曾力勸小鐘加入教會，可以找到好姻緣，還說經常在聚會幫小鐘禱告，記者追問基督徒婚前性行為，小鐘不改綜藝本色，吐槽很多基督徒禁慾，「其實就是『浸』泡在『浴』缸做！」此話一出，就讓所有人笑翻。
如此仍單身的小鐘，面對教會風波，昨（27）日秀出戴墨鏡的酷照，發文：「在現代這個社會假好人，比真壞人還可怕。」立刻引發網友共鳴，留言「意有所指喔」、「我懂，一起發光發熱」、「非常贊同，尤其是在宗教團體裡，我現在害怕接觸所有的組織跟團體」、「演藝圈更能體會吧！」