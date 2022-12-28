小甜甜驚傳婚變、分居　老公揭托嬰狀況：感謝保母

小甜甜（張可昀）疑似在記者會模糊焦點惹怒宋逸民教會「藝起發光」，退出後遭教會爆料「私生活有極大狀況、身負有衝突或訴訟」，引發輿論譁然，她的丈夫宋先生選擇力挺教會，加上週刊報導夫妻婚後有多次肢體衝突，甚至訴諸法律解決，目前已經分居，讓外界猜測婚姻亮紅燈。恰好，宋先生在IG說明托嬰狀況，兩人看似為了女兒仍在修補破裂的關係。
娛樂中心／綜合報導
宋先生在限時動態表示，愛女「米苔目」出生後在月子中心住了一段時間，之後他和小甜甜把女兒帶回家照顧近1個月，去年9月6日當天早上就將「米苔目」送到全日托的保母家，女兒週一到週五給保母照料，他們週五晚上再去接小孩，「週六週日由我們照顧陪伴她」。
而小甜甜也在粉專發文，透露聖誕節剛好要工作，自己帶著米苔目到劇組，沒想到，女兒給足媽媽面子，沒有吵鬧還跟大家相處融洽，並和丈夫齊聲感謝保母，「幸好有一個很棒的保母幫忙妳在妳工作忙碌到無法分身乏術之時的協助，真的很重要更是感激」，宋先生則說：「不僅僅是照顧好而已，也陪著她學習、伴讀、娛樂...等等，感謝主讓我們遇到這麼好的保母。」
針對小甜甜和宋先生的婚姻狀況，小甜甜經紀人先前表示：「感謝關心，夫妻的事情就交由夫妻去處理，謝謝大家。」（編輯：楊穎軒）
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