中市加肥站上路　農民：相當適合做底肥

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施志昌指出，他長期以來推廣於甲安埔推廣循環經濟，尤其甲安埔內就有十家合法登記的畜牧場，沼渣沼液（豬牛的糞水）的處理對環境產生衝擊，因此他一直要求環保與農政單位能想出一套模式讓這些沼渣沼液能夠再利用。也透過立法院副院長蔡其昌協助，向中央爭取一輛沼液運輸車，將處理過的沼渣沼液變作肥料，運送至需要的農田中，明年也再爭取到一輛約375萬，讓環保局在調度上更加便利。
施志昌表示，這幾年推廣沼渣沼液再利用，農民也在試不同的農作物在比例上該如何利用這些沼液。今年底試辦的加肥站後，他也陸續收到農民的回饋，用處理過後的沼液來澆灌福壽螺也比較不會來。除了文曲路上的加肥站，興安路上也設有一站，他希望農民能多多利用，讓循環經濟能更加推廣與落實。
環保局水質及土壤保護科科長黃士峰表示，推廣肥糞進入農田已經好幾年，過去都是透過畜牧場拉管線至周邊農田澆灌，每年台中約可澆灌五萬噸，甲安埔約九千噸。現畜牧場周邊農田都已飽和，第二種方式則是透過槽車（沼液運輸車），只要農民有需求都可以將沼液運送至所需農田澆灌。今年第三種方式是加肥站，設一處只需要約5萬元的經費，就像大賣場試用的概念，少量的讓沒有接觸過的農民來試用，如果覺得好，則可以聯絡環保局將需要的量送給農民。
王姓農民表示，原本他也不了解什麼是沼渣沼液，經過一些課程與環保局的解釋，他才開始接觸，並與環保局合作，讓環保局設加肥站。他也在親自使用以後，覺得效果不錯，相當適合作為底肥，也讓他化肥的使用量減少一半以上，而且實際上使用起來並無異味，並不需要擔心對周遭環境產生影響。