藍綠都涉賄！新北市議員蔡淑君、黃俊哲遭提當選無效之訴
國民黨籍新北市議員蔡淑君、民進黨籍新北市議員黃俊哲，涉嫌在9合1選舉中賄選，新北地檢署今（28）偵結，並對兩人提起當選無效之訴。另外黃俊哲的父親黃忠信及辦公室主任唐龍輝，以及董姓建商及藍姓社區主任委員等關係人，也都被依違反公職人員選舉罷免法起訴。
編輯中心/綜合報導
據了解，蔡淑君涉嫌與董姓建商與藍姓社區主委，幫林口一處擁有2千多住戶的大型社區，免費提供鋪設地磚修繕工程，施工費約62萬餘元，蔡淑君並在啟用當天到場拍照，將照片與感謝狀貼在社區31部電梯布告欄。另外蔡淑君還商請園藝廠商，替林口某國宅進行植栽修剪，施工費用約18萬元由蔡淑君買單，蔡淑君也對住戶表示修剪是自己免費贊助，並說出「願意當大家靠3」比出3號手勢，涉嫌對團體賄選。
而黃俊哲則是由其父親黃忠信，以自家建設公司名義提供2000萬元當作經費，並向嘉義知名小吃「林聰明沙鍋魚頭」，訂購500盒禮盒分送給里長、里民，涉嫌賄選。
檢方依違反選罷法將蔡淑君、董姓建商及藍姓主委起訴，另外黃俊哲的父親黃忠信及辦公室主任唐龍輝等8位關係人也依違反選罷法被起訴，且對蔡淑君及黃俊哲提起當選無效之訴。（編輯：倪浩軒）