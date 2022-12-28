母子過馬路被輾斃！來台30年醫嘆：憾事哪時才不會再發生
台中市一家三口，昨（27）日晚間11點多，行走在斑馬線上穿越馬路時，遭到左轉的台中公車撞上，30歲李姓女子和坐在嬰兒車內的1歲兒子，當場失去生命跡象，送醫急救後母子雙雙宣告不治，32歲伊拉克籍季姓父親，則是受到輕傷。肇事的53歲豐原客運司機複訊後以10萬元交保，司機到醫院對家屬下跪磕頭致歉，但是已無法挽回家庭破碎的事實。對此，ICU重症醫師陳志金不禁悲嘆，「什麼時候，這樣的遺憾才不會再發生？」
編輯中心/綜合報導
據了解，肇事駕駛疑似是因光線昏暗、視線死角未注意到行人，完全沒踩剎車當場撞上過馬路的李女和嬰兒車，嬰兒車被撞到四分五裂，零件散落一地，李女和嬰童送醫後傷重不治，警方正調閱監視器，以釐清事發經過和確切肇事原因。
陳志金醫師在個人臉書發文評論此事，直言「什麼時候，這樣的遺憾才不會再發生？為什麼外國行人，會覺得在台灣過馬路很可怕？」陳志金醫師也透露自己來台灣30年了，在路上若遇到會停下來禮讓行人的車子和機車，都會點頭致謝，因為「那真的很不容易，有一半的時間，我必須先等待車子先衝過去」。
對於台灣這樣的交通現象，陳志金醫師不禁疑惑，「或許忙碌的生活，讓大家必須這樣趕時間？」網友則紛紛在底下留言回覆說，「在台灣過馬路好恐怖，明明是行人綠燈，我實在攪不懂車子為什麼可以左轉」、「還有騎樓和人行道被佔被用，逼得行人要走在馬路上與車爭道的問題」、「一堆切西瓜不讓就是不讓，斑馬線沒內推，行人庇護島沒有，行人綠燈還要舉手才『可能』有人讓，讓的車還會被後車按喇叭，這不是行人地獄是甚麼」。（編輯：倪浩軒）