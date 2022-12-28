過彎撞死過馬路母子！肇事司機磕頭道歉 訊後10萬元交保
台中市一家三口，昨日晚間11時許，行走在學士路和英才路路口斑馬線上時，疑似遭到視線死角、綠燈左轉的台中公車撞上，30歲李姓女子和坐在嬰兒車內的1歲兒子命危送醫仍宣告不治，32歲伊拉克籍季姓父親雖受輕傷死裡逃生，但卻與妻兒天人永隔，警方移送肇事的53歲豐原客運司機，台中地檢署上午複訊後，認為陳姓司機嫌疑重大，但無羈押必要，訊後命他10萬元交保候傳。
編輯中心／綜合報導
27日晚間11時許，台中市一家三口行人綠燈過馬路，並依規定走在斑馬線上，但公車駕駛疑似是因視線死角未見到行人，連剎車都沒踩，就當場撞上母親和嬰兒車，導致李女和李童捲入車下命危，季父則受輕傷無生命危險，一家3口緊急被送往中國醫藥大學急診室急救，現場嬰兒車被撞到四分五裂，零件散落一地，但李女和李童傷重不治，警方正調閱監視器，以釐清事發經過和確切肇事原因。
肇事的53歲的陳姓公車司機，第一時間先說現場光線昏暗，沒注意到有過馬路的行人，直到感覺有撞到東西才發現是撞到行人，今日上午，陳姓司機受訪時表示「心情很複雜，感到很抱歉，交由檢警調查」，並到醫院對家屬下跪磕頭致歉，場面相當哀戚。
台中地檢署今日上午完成相驗、進行複訊後，認為陳姓司機嫌疑重大，但無羈押必要，訊後命他10萬元交保候傳。（編輯：林莞茜）