中國入境旅客將實施唾液PCR採檢 薛瑞元：監測變異株
行政院長蘇貞昌今（28）日針對中國疫情發展以及秋冬疫情升溫，臨時召開擴大防疫會議，因應春節期間預估將有3萬人從中國入境台灣，請指揮官王必勝即協同相關部會，盤點相關醫療量能以及至機場規劃硬體設備，保護國人健康。而衛福部長薛瑞元下午表示，蘇貞昌會中拍板將對中國入境旅客實施採檢，目前規劃採取唾液PCR，實際上路日期與相關細節，將由指揮中心宣布。
編輯中心/綜合報導
由於中國本土疫情嚴峻，各地疫情持續上升，且中國自明年1月8日起針對染疫者不再實行隔離措施，目前已有數國針對自中國入境者進行加強採檢，指揮中心也建議近日針對中國入境旅客進行採檢，做為觀測中國疫情以及防範本土疫情升溫的必要措施，並由蘇貞昌定案執行。
不過昨日才剛說維持現有邊境政策不變，1天後邊境政策「髮夾彎」改成中國入境旅客將進行採檢，衛福部長薛瑞元解釋，由於許多國家都已針對中國祭出相關的管制措施，所以我方也認為此時做這件事是對的。透過唾液PCR檢測，可針對陽性病患進行基因定序，監測是否有新興的病毒變異株傳播。（編輯：倪浩軒）
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