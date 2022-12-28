普拿疼一盒1500元？藥師揭真相　退燒止痛藥這樣選最好

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王明媛坦言，普拿疼並不是近期才短缺，近一年半，大約18個月以來，普拿疼因為原物料、船期等問題，都一直處於供應不足的狀態，以前有時一家藥局止痛藥到貨僅10盒，「是能夠賣給誰？」若民眾執意要普拿疼，就需要繼續等待，但其實同成分的學名藥乙醯胺酚還有許多種，或也可以選擇布洛芬成分藥物，不必有品牌迷思。
王明媛進一步解析，近期流行病毒株Omicron亞型變異株BA.4與BA.5感染症狀多為喉嚨明顯疼痛、發燒，若民眾對止痛藥沒有過敏，身體是因為確診後造成的疼痛、發燒，選擇乙醯胺酚或布洛芬皆可，不是非乙醯胺酚不可，但若是接種疫苗引起的發燒、疼痛，則建議使用乙醯胺酚藥物，因為乙醯胺酚不含消炎效果，可讓疫苗抗體生成達到最佳效果。
王明媛也舉例，若是感染新冠肺炎引起的喉嚨劇烈疼痛，「你吃乙醯胺酚可能會覺得很痛苦，因為它針對喉嚨發炎性疼痛效果並不好」，此時就建議可選用布洛芬成分藥物，她也提醒，民眾購藥前應該讓藥師或醫師知道身體狀況，才能推介最合適的止痛藥。
若民眾想要儲備藥物，王明媛分享，每人準備約10顆、20顆藥就非常夠用了，也要看狀況使用不同藥品，不必囤積太多，且一般止痛藥效期約1年半至2年，就像是口罩，「口罩都會過期，藥更會過期，如果可以的話，還是適度購入就好」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。