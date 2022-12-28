小甜甜被教會爆料私生活有問題　蔡康永也看不下去說話了

小甜甜認家暴打113！育兒被罵躁鬱症　曾求助宋逸民調解

▲林道遠（右）爆料曾收過小甜甜（中）的家暴求援訊息。（圖／中天提供）
▲林道遠（右）爆料曾收過小甜甜（中）的家暴求援訊息。（圖／中天提供）

記者江芷稜/綜合報導

小甜甜（張可昀）和老公宋先生結婚近2年，育有一女「米苔目」，原本幸福生活自從有了小孩後開始起了變化，為母則強的她認為老公始終長不大，不懂得幫忙顧小孩，愛講幼稚笑話，根本是育兒豬隊友，還有言語暴力，讓她氣到打113家暴專線，夫妻生活不睦，加上對教會立場不同，成了離婚的導火線！

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▲小甜甜（左）遭傳被家暴，攜愛女離家出走。（圖／小甜甜臉書）
▲小甜甜（左）因為老公不幫忙顧小孩，氣得帶愛女離家出走。（圖／小甜甜臉書）
小甜甜和老公曾一起上節目《同學來了》，暢聊夫妻相處的難處，擔任和事佬的好友林道遠形容，「兩人吵架不發生則已，一發生都是大事，而且小甜甜會做傷害自己身體的事情」，當時她坐月子時，某天深夜致電好友，抱怨老公顧著打電動，忍不住叫了炸雞、披薩、可樂等高熱量食物，瘋狂暴飲暴食吃給老公看，形同於虐待自己。

▲小甜甜（中）近日帶著宋先生（左）一同上節目，右為林道遠。（圖／小甜甜臉書）
▲小甜甜（中）和老公宋先生（左）經常吵架，林道遠出面當和事佬。（圖／小甜甜臉書）
緊張媽媽與天兵爸爸的組合，讓兩人天天吵架，小甜甜透露某次辛苦擠乳時，老公在旁打電動，不願幫小孩溫奶，讓她非常不爽，竟跟新生兒說「未來就算單親了，只有媽媽照顧你，也不是媽媽的錯，因為爸爸太幼稚了，對不起，媽媽不該找一個這麼幼稚的爸爸給你」，她最後情緒爆炸要求老公離開，宋先生還說月子中心很舒服不願走。

▲小甜甜（中）發文向宋逸民（左）討真相。（圖／翻攝藝起發光臉書）
▲小甜甜（中）家庭糾紛時，宋逸民（左）曾私下幫忙調解。（圖／翻攝自藝起發光臉書）
林道遠加碼爆料，某次小甜甜傳訊息給他，驚吐「我老公家暴我」、「我剛打了113家暴電話」，讓警察備案觀察。當時生產完僅兩個月，她就一個人推著嬰兒車離家出走，主因是擔心孩子生病，每有熱疹、斑點等狀況都會想就醫，卻被老公罵「怎樣啊，有躁鬱症」、「有毛病」、「太誇張」，氣得她跑去住飯店，最後出動宋逸民、陳維齡夫婦和白家綺、吳東諺出面勸說，才讓夫妻和好。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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