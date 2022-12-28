小甜甜認家暴打113！育兒被罵躁鬱症 曾求助宋逸民調解
小甜甜（張可昀）和老公宋先生結婚近2年，育有一女「米苔目」，原本幸福生活自從有了小孩後開始起了變化，為母則強的她認為老公始終長不大，不懂得幫忙顧小孩，愛講幼稚笑話，根本是育兒豬隊友，還有言語暴力，讓她氣到打113家暴專線，夫妻生活不睦，加上對教會立場不同，成了離婚的導火線！
記者江芷稜/綜合報導
小甜甜和老公曾一起上節目《同學來了》，暢聊夫妻相處的難處，擔任和事佬的好友林道遠形容，「兩人吵架不發生則已，一發生都是大事，而且小甜甜會做傷害自己身體的事情」，當時她坐月子時，某天深夜致電好友，抱怨老公顧著打電動，忍不住叫了炸雞、披薩、可樂等高熱量食物，瘋狂暴飲暴食吃給老公看，形同於虐待自己。
緊張媽媽與天兵爸爸的組合，讓兩人天天吵架，小甜甜透露某次辛苦擠乳時，老公在旁打電動，不願幫小孩溫奶，讓她非常不爽，竟跟新生兒說「未來就算單親了，只有媽媽照顧你，也不是媽媽的錯，因為爸爸太幼稚了，對不起，媽媽不該找一個這麼幼稚的爸爸給你」，她最後情緒爆炸要求老公離開，宋先生還說月子中心很舒服不願走。
林道遠加碼爆料，某次小甜甜傳訊息給他，驚吐「我老公家暴我」、「我剛打了113家暴電話」，讓警察備案觀察。當時生產完僅兩個月，她就一個人推著嬰兒車離家出走，主因是擔心孩子生病，每有熱疹、斑點等狀況都會想就醫，卻被老公罵「怎樣啊，有躁鬱症」、「有毛病」、「太誇張」，氣得她跑去住飯店，最後出動宋逸民、陳維齡夫婦和白家綺、吳東諺出面勸說，才讓夫妻和好。
※【NOWnews 今日新聞
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