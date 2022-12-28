役期延長後年實施！立委憂訓練官、訓練場無法到位

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邱臣遠指出，延長兵役的重點，在於「重拾國軍的榮譽感」，民眾黨團提出5點訴求，包括提高徵募兵制誘因，提高國人從軍意願、訓練內容保持彈性，納入資訊戰或無人機操作，與世界情勢接軌、針對役期納入年資等有益役男的提案，國防部應主動積極爭取、國防部應縮短役男等待兵單的空窗期、在實施前還有一年，訓練官、訓練場域的整備要一步到位。
邱國正稍後拜會國民黨團，並接受立委提問。國民黨團總召曾銘宗指出，國民黨支持國防改革，因為國防改革後讓戰力提升，才有辦法在充分備戰前提下避戰，但前提有三個配套，1、加強演訓內容：符合現代化戰爭需要；2、全面提升軍人待遇，明年經費公務預算高達2兆7000億，多點經費提升軍人待遇，國民黨團舉雙手贊成；3、提升軍人光榮感：如93軍人節恢復放假，及各地方交通要站，有必要時讓軍人優先搭乘，彰顯軍人尊榮。
曾銘宗總結黨籍立委問題，提出三項意見，第ㄧ、假設延長役期一年，是依照《兵役法》規定行政命令，這兩天就會依法公布並生效，到時送到立法院備查，民進黨團將備查改審查，等同打臉國防部，也打臉行政院，國民黨會追究政治責任；第二、國民黨支持國防改革，要求國防部必須傾聽各界意見，做好相關配套，真正落實國防改革；第三、國防部要跟全民講清楚、溝通，不要造成每個家庭不安。
邱國正於下午1點30分拜會時代力量黨團，立委邱顯智肯定國防部廢除刺槍術，改成綜合格鬥，但也質疑一年役期以射擊不低於800發為目標，現有的訓場、訓練能量無法負荷，並質疑國軍現在的戰場抗壓館，是以BB彈、塑膠假手這些基礎器材模擬戰場真的可以抗壓嗎？國防部還要新設5座戰場抗壓館的成效？
邱國正答覆表示，800發射擊訓練會要做到節點控管，分三季完成，要除以10個月，甚至除以三季，每一季打300發，要以兩個月來平均，剩下最後一個月可以把還沒打的補強。邱國正也指出，靶場不夠有不夠作法，以往打靶全營帶過去，未來部隊帶去打靶會變成2天，當天晚上住在靶場，連續兩天射擊，順便進行野營訓練。
房茂宏表示，將參考參考新加坡與美軍的經驗，建置戰場抗壓館，現有的2座抗壓館設施也會再強化。
立委陳椒華關注軍中軍冤案，呼籲成立獨立調查機構，邱國正承諾在國防部內成立軍冤會。立委王婉諭則關心女性官兵能否參加教召，邱國正表示，女性有意願加入教召他很歡迎，但是國防部目前沒有這些設備，目前正在籌備，預計明年試辦小規模女性教召，一個排班、幾十人，若狀況好，第二季變成連。
邱國正會後表示，女性教召沒辦法做到男女合編，預計在北中南實施，第二季做成加強排的兵力，一邊作，一邊找出問題。