獨／再戰南投立委補選？蔡培慧證實已遷戶籍

國民黨前立委許淑華日前已就任南投縣長，中選會也在25日當天宣布，南投縣第2選區立委缺額預計在明年3月4日進行，藍綠陣營都將由黨中央評估徵召人選。有消息傳出，與許淑華競選縣長而落敗的民進黨前立委蔡培慧，近日已將戶籍悄悄從第1選區遷至第2選區，有意角逐立委補選一役；對此，蔡培慧透過幕僚向《NOWnews今日新聞》證實已遷戶籍，但對是否參選一事仍未鬆口，蔡培慧強調黨內同志都有共識，黨中央所徵召的人選都會全力力挺。
記者陳威叡／台北報導
許淑華就任南投縣長當日，中選會晚間便宣布將在明年3月4日進行立委補選，並從1月9日至13日受理登記，藍綠陣營都將由黨中央評估徵召人選。
對於南投補選，包括國民黨南投縣黨部前主委林儒彬、議員宋懷琳與游灝皆有意參選，民進黨部分則是蔡培慧、集集鎮長陳紀衡、前議員賴燕雪、林永鴻與縣黨部前執行長曾琮愷等人，皆傳出有意投入補選，最終仍有待黨中央徵召。
蔡培慧透過身邊幕僚證實，已將戶籍從第1選區遷至媽媽住處的第2選區，對於是否投入立委補選，表示目前黨內同志都有共識，就是中央所徵召的人選都會全力力挺。
民進黨中央則表示，南投縣立委提名小組上周出爐，召集人為中常委蔡易餘、林俊憲與陳茂松，也陸續在徵詢地方的意見。對於蔡培慧是否再戰立委補選，坦言地方有勸進的聲音，人選出爐將會盡快宣布。