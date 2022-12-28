台中公車輾母嬰2死！駕駛下跪磕頭 盧秀燕承諾全力協助
台中豐原客運在昨（27）日深夜11點多，行經北區學士路與英才路口左轉時，不慎撞上正在過馬路的一家三口，李姓母親及一歲男嬰當場死亡，伊拉克籍的丈夫雖然僅受輕傷，但目睹慘案的他，情緒十分崩潰。今（28）日台中市長盧秀燕前往醫院慰問家屬，承諾市府一定會站在受害家屬這邊，而肇事司機在10萬交保後，也前往醫院向死者家屬道歉，無奈表示自己「真的不是故意的！」
編輯中心/綜合報導
回顧案發經過，昨日晚間11時許，台中市一名30歲的李姓母親和32歲伊拉克籍的季姓丈夫，兩人當時帶著1歲大的兒子，行走在和學士路和英才路路口斑馬線上時，疑似遭到視線死角、綠燈左轉的台中公車撞上，媽媽和兒子當場失去生命跡象，季姓父親雖受輕傷死裡逃生，卻與妻兒天人永隔。
警消獲報到場後，緊急將3人送往醫院治療，但母子傷勢嚴峻，搶救近2小時後，仍不幸在今天凌晨宣告不治。根據目擊者表示，一家三口綠燈過馬路，並依規定走在斑馬線上，但公車駕駛疑似是因視線死角未見到行人，連剎車都沒踩，就當場撞上母親和嬰兒車。
今天稍早台中交通局依規處分豐原客運7萬5千元，同時也會納入台中市公車評鑑扣點，減少公司虧損的補貼額度。盧秀燕前往慰問死者家屬，李女的父親泣不成聲。盧秀燕表示，司法調查程序已啟動，死者遺體待會就會送回台北，市府也會派同仁協助家屬，豐原客運也承諾會處理善後，市府一定會站在受害家屬這邊。
稍晚肇事司機也前往探視，向受害者家屬道歉，司機一度哽咽最後向死者父親下跪，坦言「自己真的不是故意的」，希望祈求家屬原諒。（編輯：孫唯容）