跨年晚會雷射光成「隱藏殺手」 視力瞬間消失恐灼燒眼球
本周六就是跨年夜，民眾參加跨年晚會時，萬一遇到台上照射下來的雷射光可千萬要趕緊躲開，否則恐怕會影響視力！消基會今（28）日舉辦記者會表示，有些表演廠商會以漫天光點的雷射光增添晚會氣氛，卻對雷射光的輸出功率不清楚，一不小心就超過標準檢驗局核可的雷射光規定。更扯的是，消基會抽驗市面上雷射筆商品，在蝦皮購物、PCHome、松果購物等大型電商平台上，竟然以400元左右的價格就能買到「足以灼傷視網膜」的Class3等級雷射筆，且多數的電商平台並未清楚標記雷射筆輸出功率，實在令人擔心！對此，台北市立聯合醫院陽明院區眼科主任張延瑞也說，語重心長表示，Class3等級的雷射筆或表演用雷射激光一旦照射到眼球，即使有人體0.25秒眨眼反應緩衝，恐怕也不足以保護視網膜，「對觀賞者來說，只能積極避開，否則沒有其他辦法。」
記者汪睿琦/綜合報導
過去經驗中，藝人蔡依林在2019年4月北京麥田音樂節演唱時，曾被台下觀眾以雷射筆直射眼睛；韓團EXO在澳門巡演時，也有惡劣粉絲以雷射筆照射全團成員眼睛，更有成員不舒服揉眼睛的畫面流出引發譁然。經濟部標準檢驗局自2020年1月1日起，就針對雷射裝置商品實施進口及國內產製商品檢驗，依檢驗標準規定，雷射筆應符合雷射危害等級2(相當1mW)以下，未符合檢驗規定之雷射筆商品，銷售者不得陳列或銷售。
但消基會抽驗市面上查到，網路電商平台如蝦皮購物、PCHome、松果購物、露天市場，竟可以300元左右的價格買到等級2的雷射筆，400元則可買到等級3的產品。所謂「等級3」是指則為能量不超過500mW以下，但眨眼間的0.25秒內已足以造成傷害。所以遇到雷射直射時眨眼反應無法保護視網膜，但只是照到物體後的反射光還不足以傷害視網膜。
因應跨年檔期將至，各大晚會可能會有雷射光增添氣氛的情事發生，張延瑞醫師指出，目前市面上販售的基本上都是0.25秒內眨眼間就不會造成眼球傷害的雷射筆，「但目前最怕的就是，晚會主辦單位不熟悉雷射光輸出功率，或是不當操作掃射到表演者、主持人，甚至是台下的一般消費者，一旦照射到等級3以上的，基本上就會在視網膜上烙下灼傷痕跡。」
三軍總醫院一般眼科部科主任呂大文醫師也說，萬一被強輸出功率的雷射光打到眼睛，視力有可能從1.0瞬間將至0.1，對視網膜有嚴重損傷的隱憂。雖然在跨年晚會無可避免有雷射強光增添氣氛，但提醒民眾，能做的就是「盡量不要眼睛追著光跑」、「被照到就趕緊避開」。
呂大文也強調，即使是離光線很遠也不能掉以輕心，雷射光照到光滑面（如白牆、鏡子等），反射出來的強度不亞於直接照射，「萬一不幸被照到就趕快去眼科，施打類固醇可能對視網膜發炎反應會有幫助。」