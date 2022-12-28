南投立委補選 民進黨若派蔡培慧、國民黨不排除推林明溱
南投縣長許淑華正式就任，立委缺額將在明年3月4日舉行補選。南投是國民黨優勢選區，目前有前南投縣長林明溱之子林儒彬、縣議員游顥、南投市長宋懷琳3人表態參選，不過，若最後民進黨確定由蔡培慧出戰，黨內評估前縣長林明溱最具勝算，也不排除派出林明溱應戰。
記者余祥／台北報導
南投是國民黨優勢選區，兩席立委都由國民黨拿下，為了爭取補選，林儒彬辭去南投縣黨部主委，有意全心投入立委補選，林明溱也有意交棒給兒子，不過，連任縣議員的游顥、宋懷琳也都十分積極備戰，表態參選。
有關提名問題，許淑華早已表態交由黨中央決定，無論黨提名誰，這一區都是許淑華的本命區，一定會全力輔選。
地方評估，民進黨沒有意外的話，應該還是會徵召蔡培慧，蔡剛選完縣長，無論是選戰團隊或是組織都還在，且又有知名度，的確是可敬的對手；不過，也有一說稱，蔡屬意的是2024年的立委，才剛選完縣長，不想立刻投入補選。
隨著蔡培慧遷戶籍南投，民進黨人選漸漸明朗，國民黨內認為，若民進黨確定派出蔡培慧，國民黨內只有林明溱最具勝選機率，因此，不能排除由林明溱再戰立委。
國民黨務人士則表示，提名會按照國民黨的步調，但也會持續關注對手人選。