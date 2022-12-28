悠遊卡明年1月50元登興櫃　積極攻電子支付、跨境消費

悠遊卡預計將於明年1月3日登錄興櫃，提出予券商認購價為50元，悠遊卡公司實收資本額新台幣7億元，儲值卡發行量、消費卡數和消費金額均稱霸儲值卡市場，近年積極發展電子支付、跨境消費等業務，成為推升未來營收成長的新動能。
我是廣告 請繼續往下閱讀
悠遊卡提到，2021年和2022 H1受新冠本土疫情波及，交通流量和實體消費交易大減影響，除了積極發展電子支付業務加速無現金支付的普及率外，也憑藉推出各式特殊造型悠遊卡搶市降低衝擊，如今隨防疫措施解禁、交通流量和消費人潮回流，下半年營收有望回升。
悠遊卡儲值卡產品今年上市滿20週年，截至10月底，流通卡數達9832萬張，活躍卡數900餘萬張，累計1～10月消費金額達421.3億元，市佔率73.7%，穩居龍頭地位。
而電子支付產品「悠遊付」至2022年10月底的使用者近196萬人，佔電子支付帳戶整體使用人數9.43%，累計1至10月代理收付實質交易金額38.54億元、小額匯兌金額8.37億元、儲值金額49.73億元，截至10月底支付款項餘額3.16億元。
悠遊卡表示，近年積極拓展悠遊付應用場域和功能，從現有交易金額類別觀察，2022年H1繳稅費佔63.53%，消費佔34.47%，手機感應支付交通運輸車資佔2%。未來除持續擴增支付通路外，也將朝卡付合一、忠誠回饋的方向增加使用者黏著度，藉由整合會員資料，分眾拓展爭取目標客群相關的消費、儲蓄、投資、貸款等微金融商品業務商機。
此外，邱昱凱提到，為使悠遊卡可以在更多元化的消費場域中使用，2022年10月推出「超級悠遊卡」，不僅強化晶片的資料安全，單筆扣款金額上限調高至1萬元，且使用者可隨時透過手機為悠遊卡加值，在近期防疫措施鬆綁、通勤流量和消費人流回溫的情勢下，可望帶動消費者購買使用意願，估將成為2023年公司營收助力。
針對明年展望，陳亭如指出，整體而言偏向樂觀，原因包括利率條件、觀光經濟較好，過去疫情期間，坐車的人僅7、8成，公司為「補貼家用」，只能多賣幾張悠遊卡，因此賣卡的收入佔比較大，明年因整體的經營環境條件較好，可望回到過去正常的分佈，尤其是在明年下半年，包含坐車、儲值消費等功能性的需求望逐漸恢復，邱昱凱補充說「期待回到疫情前的水平」。