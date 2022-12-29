房市／在動盪中學習！陳紀宏轉職信義房屋打破市場逆境

我是廣告 請繼續往下閱讀
雖有業務經驗，相較他人更好上手，剛入行時仍讓陳紀宏吃足苦頭。除了需學習大量的房地產知識，更碰上房地合一稅定案讓市場狀況轉變，甚至時常被社區管理員、住戶勸退，建議他市場狀況不佳，不要當房仲浪費時間。但陳紀宏抱持在動盪中學習的心態，決定善用這段時間培養基本專業知識，並結合過往累積的論述能力為客戶詳細分析市場現況，以及不怕被拒的勇氣勤勞拜訪、發傳單、背看板，更規定自己每天至少要做一件感動服務，盡可能把握住每位客戶。
陳紀宏笑說，當時可說是一段黑暗時期，幸好有店長及學長不斷鼓勵他正向思考，甚至不論陳紀宏忙到多晚，都陪伴在旁協助確認是否有不懂的地方，讓陳紀宏感受到「再辛苦也有人陪著你」的感動，也成為幫助自己堅持下來的關鍵。陳紀宏表示，信義房屋堅持的手心向下文化及師徒制，除了自己感同身受，對於想轉職房仲業的新人來說，更是培養專業及心態的最佳工作環境。
如今陳紀宏已入行近８年，回想過去的業務職涯，他認為，前兩份工作較著重靠說話去談業績，但在信義房屋，只要用心服務客戶，並持續思考如何超越客戶期待，「先義」就會有「後利」，業績自然會來。而好的服務帶來的還有信任，陳紀宏分享，曾有客戶開會計師事務所，卻碰上員工全部確診，沒人能與廠商收發票的窘境，當下立即找他幫忙收發票；又有一次，有位客戶的孩子離家出走，竟不是先打給警察，反而先打給他幫忙找小孩。陳紀宏笑說，對他來說，客戶已經不只是客戶了，而是好友、家人，而這些信任更像是養分，灌溉自己一路成長。
陳紀宏也鼓勵想轉職房仲業的業務新人，每份工作都有不輕鬆的地方，在光鮮亮麗的背後需要付出更多努力，除了要有決心，「把水倒光」拋開舊思維也很重要。而信義房屋不僅提供業務新人前半年保障月薪５萬，更擁有一對一師徒制及完善教育訓練資源，讓新人擁有保障之餘也有好的學習環境，陳紀宏更表示，在信義房屋不會是一個人單打獨鬥，而是能夠一步一步跟著團體踏實前進。