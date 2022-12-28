小甜甜被教會爆料私生活有問題　蔡康永也看不下去說話了

曾在法庭爆哭！鄭家純被誣指小三敗訴　痛批：我沒有人權

▲鄭家純去年被誣指第三者，向媒體求償60萬元，判決出爐敗訴，讓她痛批沒有人權。（圖／翻攝自鄭家純IG）
▲鄭家純去年被誣指第三者，向媒體求償60萬元，判決出爐敗訴，讓她痛批沒有人權。（圖／翻攝自鄭家純IG）

記者江芷稜/綜合報導

已嫁做人婦的鄭家純（雞排妹），去年和保時捷男到飯店過夜，被媒體報導誣指是第三者，自稱是未婚妻的正宮指控遭介入感情，最後翻供根本沒訂婚，卻害她被網友痛罵是小三，她一狀告上法院民事求償60萬元台幣，並在法庭上爆哭。今（28）日法院判決結果出爐，鄭家純敗訴、週刊無須賠償，讓她沉痛發聲：「在X週刊眼中，我沒有人權。」也強調會繼續努力，可能還會上訴。

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▲鄭家純與日籍老公AKIRA。（圖／千巡影世提供）
▲鄭家純與日籍老公AKIRA結婚。（圖／千巡影世提供）
鄭家純表示，該週刊接獲爆料，出動狗仔偷拍，暗示她介入他人感情，僅隔一天劇情大逆轉，爆料人坦承是一場烏龍，並出示親筆信道歉，不過該媒體卻未澄清，她因此對該媒體以及惡意留言的60多位網友提告，卻因網友詢問隨身禮盒內容，貼出媒體照片告知商品名稱，反倒挨告侵犯他人著作權，恐面臨罰款。

▲鄭家純發現交往對象有未婚妻。（圖／我愛小明星大跟班YouTube）
▲鄭家純發現交往對象有未婚妻，曾經被劈腿。（圖／我愛小明星大跟班YouTube）
她痛心表示，雖身為公眾人物，但私下行為未影響公眾利益，卻因此喪失隱私權，蒙受外界誤會，以前沒能力辯解，「現在我有能力選擇打這場官司，是為了一個信念」。並揭露小時候與弟弟吃飯被偷拍，上前搶了對方手機，最後被9個狗仔包圍，只能哭著報警，還被說浪費資源。

▲鄭家純全文。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純去年出示保時捷男女友的道歉信，證實自己清白。（圖／鄭家純臉書）
鄭家純表示，當時告訴自己「哭可以但沒有用，一定要變得更強壯，這樣未來的有一天，就不是只能哭」，雖然還沒收到判決書，不知道法官解釋為何，但會繼續努力，應該還會上訴。宿敵陳沂對此嘲笑「她是法院認證的小三」，粉絲則鼓勵她繼續加油，保護自己的隱私權。


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