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公車肇禍母子慘死　盧秀燕允全力協助

▲市長盧秀燕探視傷者與家屬，給予家屬擁抱，並安慰家屬，承諾市府會全力釐清原因與責任(圖／中市府提供2022.12.28)
▲市長盧秀燕探視傷者與家屬，給予家屬擁抱，並安慰家屬，承諾市府會全力釐清原因與責任(圖／中市府提供2022.12.28)

記者柳榮俊/台中報導

台中市李姓女子與外籍丈夫、1歲兒子昨(27)日深夜行經北區學士路與英才路口時，遭左轉的豐原客運280路公車撞上，母子送醫不治，伊拉克籍丈夫則受輕傷，市長盧秀燕今日隨即到中國醫藥大學附設醫院探視傷者與家屬，給予家屬擁抱，並不斷安慰家屬，承諾市府會全力釐清這起交通事故的原因與責任，也強調此案已由司法啟動偵辦，若未來有民事理賠協商、刑事訴訟等事宜，市府一定全力幫忙。

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盧秀燕表示，發生這樣的悲劇她非常不捨痛心，檢察官已到場對司機進行訊問，並向李女先生了解情況，李女先生是伊拉克籍，喪葬方式市府尊重家屬，也允諾會持續慰問並全力協助。豐原客運也派代表與家屬接觸與慰問，進行相關善後理賠程序。


另外，針對媒體詢問公車業者後續管理是否會加強？盧秀燕強調，市府一定會持續要求公車業者，此案家屬有反應當時公車車速非常快，此案肇事責任已由司法機關偵辦中，將由檢察官進一步釐清真相。　


交通局表示，這起公車撞及行人的重大交通事故，為豐原客運280路公車昨日深夜行經北區學士路與英才路口左轉時，疑因未注意到行人正在過馬路，造成兩死一傷的慘劇，已要求豐原客運調閱相關影帶，並配合警方釐清事故發生原因與責任，目前初步調查，公車司機左轉時，疑因未注意到行人肇禍，除肇事者將面臨司法責任，市府也將依規處分豐原客運7萬5000元，同時納入台中市公車評鑑扣點，影響該公司虧損補貼額度。


交通局指出，市區公車屬於大型車輛首重駕駛員行車安全及教育訓練，為保障公車行駛安全，目前全市所有公車均已依規安裝行車視野輔助系統，輔助駕駛員避免發生交通意外，但為了更加保障公車及用路人安全，交通局已要求各客運業者研議進一步安裝「先進駕駛輔助系統」以有效減少駕駛行為中的人為失誤，藉以確保行車安全。

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