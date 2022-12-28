孫德榮罹癌曾一天排便20次 形容「膀胱痙攣」比死還痛苦
中天《健康我+1》YT頻道節目《健康點點名》主持人王宜安，出外景到「王牌經紀人」孫德榮家中進行直播專訪，提到罹癌歷程，孫德榮坦言：「當時聽到確認是膀胱癌時，我不能接受，不明白為什麼是我。」
記者侯家瑜/綜合報導
膀胱癌在男性十大癌症排名中，已是前10名之列，孫德榮回想在2013年時，他出國度假時出現血尿，當下心裡閃過一個「完蛋」的念頭，雖然自知有腎結石病史，但當尿鮮血時他覺得已不是腎結石所造成，於是當機立斷訂機票回台灣就診。當被診斷為癌症時，孫德榮關在房間大哭一整晚，回憶起剛開始接受膀胱刮除術治療時，是非常痛苦難耐，他形容膀胱痙攣比死還痛苦，「痛到想進去抓，但又無法控制，所以全身就會發抖。」而這樣的療程，他嘗試2次終究失敗，前後又以鈷60放療30次，化療12次，非常傷身。
但病情未能好轉，醫生建議如果不開刀切除，就只剩一年的壽命，當時的孫德榮連聽到水聲都會不自覺流尿，以前能夠呼風喚雨的他，卻連尿都控制不住，但他仍樂觀面對，遇到再難過的事情，都會給自己一個理由開心起來。在經歷罹癌、抗癌這段路程，孫德榮認為人各有命，從原本不想切除膀胱，最終為求保命，決定不接受醫生安排，光手術就耗費14小時，裝了13條管子，摘除膀胱、輸尿管、輸精管等，再用自身的大腸做人造膀胱，但後遺症就是腸躁症，孫德榮曾一天上20次大號。