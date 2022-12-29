5星座跨年遇「最後1波水逆」！巨蟹小心口角　雙子恐破財

2022豪宅獲利王出爐！「冠軍」暴賺1.36億　專家曝3關鍵

▲統計2022年台北市億元以上的豪宅轉手交易，「台北信義」7樓戶轉手增值約1.36億元拿下年度最賺豪宅冠軍。（圖／台灣房屋提供）
▲統計2022年台北市億元以上的豪宅轉手交易，「台北信義」7樓戶轉手增值約1.36億元拿下年度最賺豪宅冠軍。（圖／台灣房屋提供）

記者張志浩/綜合報導

據台灣房屋集團趨勢中心統計，2022年台北市億元以上的豪宅轉手交易前5名，由「台北信義」7樓戶轉手增值約1.36億元奪冠，第二名則由內湖指標宅「長虹天璽」7樓戶拿下，帳面上獲利4220萬元。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，觀察今年轉手增值的豪宅，都有「預售第一手屋主」、「房市低點入市」、「中長期持有」等三個共通點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年「台北信義」7樓戶轉手增值約1.36億元奪冠，該戶第一手屋主在2012年預售時以約1.33億元買進，今年3月以2.7億元出售，持有約10年轉手房價可說是翻倍成長；第二名則由內湖指標宅「長虹天璽」7樓戶拿下，帳面上獲利4220萬元，該戶前一手屋主也是在2012年預售時買進，同樣持有10年後轉手獲利出場；第三名為中正區豪宅「仁愛築綠」2樓戶，帳面上增值4100萬元。

▲（圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）
▲專家表示觀察今年轉手增值的豪宅，都有「預售第一手屋主」、「房市低點入市」、「中長期持有」等三個共通點（圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）
張旭嵐指出，今年轉手增值的豪宅多半都是「預售第一手屋主」，房市多頭時期，預售時取得的價碼，通常都是往後的社區低價，因此早期入手的賺多賠少。其次為「房市低點入市」，由於2011年6月奢侈稅開徵，非自用住宅一年內轉手，課徵15%的奢侈稅，同年7月台北市豪宅稅開徵，2012年央行又祭出豪宅限貸令，當時大台北總價8000萬以上的豪宅，貸款上限僅6成，且無寬限期，因此豪宅市場受多重壓力，價量齊減，若富豪選擇危機入市，都有機會低點入手。

最後則是「中長期持有」超過五年以上。2012年豪宅受到房市政策抑制，面臨修正後逐步回漲，2016年房地合一稅上路後，市場又再度下修，之後隨著景氣逐漸回溫，2022年升息加平均地權條例政策限制，則再度面臨考驗，幾乎每五年就會有一波修正，不過時間軸來看，房價都是穩定上揚，顯示長期持有者仍能夠維持一定的增值空間。

台灣房屋信義101加盟店店東向秦毅也說，就「台北信義」案例來看，2012年時完工交屋，許多買家在預售時就買進，不過因為受到當時政策和景氣影響，大多數預售成交價落在90~125萬元上下，但該社區因位在信義計畫區內，臨松勇路和信義路五段，再加上不乏影視明星、企業家等知名人士入住，打響社區名號，近2年社區成交單價落在172~192萬元上下，創下目前社區轉手「0賠售」的紀錄，可說是相當抗跌保值的社區。

2022「賠售字物件量」創5年新高！專家：買房殺價趁現在

Q3平均買賣屋齡26.91年！刷新歷史新高　房產專家點3關鍵

房市寒冬還沒完？北台灣今年完銷建案僅150個　近3年最低

2023房市有4變數！全年「價跌量縮」　46％消費者不看好

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀