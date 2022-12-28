跨年煙火不夠？象限儀座流星雨接力登場 同步看火星合月
年度三大流星群之首的「象限儀座流星雨」，將在下週三（1/4）凌晨達到極大期，國際流星組織（IMO）預測，今年象限儀座流星雨每小時天頂數量約110顆，不過因為這次極大期接近滿月，在月光的影響下，能見流星數量將減少至每小時25顆左右。台北市立天文館表示，當晚還有「火星合月」天象，可見亮度達-1.1等（數字越大亮度越小，人類肉眼可見最大亮度為6）的紅色火星，在跨年煙火結束後，幾天內又能欣賞特殊天象，非常值得期待。
記者張志浩/綜合報導
台北市立天文館指出，象限儀座流星雨極大期的輻射點約在下週三凌晨1點左右升起，月亮則於4點西落，因此4點過後至天亮前這段期間為最佳觀賞時段。象限儀座流星雨的特色就是明亮的火流星特別多，雖然在月光的影響下，能見流星數量將減少至每小時25顆左右，不過仍相當於中型流星雨的程度。若盡可能選擇無光害且視野遼闊的地方，躺下後用肉眼輕鬆掃瞄全天空，還是能盡情觀賞這場流星雨，使用高感度數位相機攝影，也能留下精彩美景。
此外，1/4當晚還有「火星合月」天象，亮度達-1.1等的紅色火星，在下週二（1/3）天黑後即出現於月球東方約4度處，隨著月球逐漸接近，在1/4的3點30分火星落下前，兩者角距離已近至1度左右，一夜間即可看出兩大星體相對位置的明顯變化，感受到星體的「運行」。
台北市立天文館補充，象限儀座流星雨的輻射點位在牧夫座頭部附近，的特色是流星明亮且速度中等，常有明亮的火流星，流星數量有集中於極大期前後數小時內的現象；流星群大多是由彗星造成，但研究發現小行星「2003 EH1」的軌道和象限儀座流星體軌道非常近似，認為它可能是象限儀座流星群的來源，這顆小行星在2003年被發現，屬於阿莫爾型，近日點在地球軌道以外。