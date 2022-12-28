文化部獎助台灣品牌團隊　6團隊獲選、打造文化國家隊

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112年度台灣品牌團隊計畫，核定補助財團法人雲門文化藝術基金會3,700萬元、財團法人擊樂文教基金會1,700萬元、紙風車劇團1,700萬元、財團法人優人文化藝術基金會1,250萬元、唐美雲歌仔戲團1,300萬元、明華園戲劇團1,150萬元。
文化部指出，歷經長達3年的疫情衝擊，6個品牌團隊都展現出台灣表演藝術強韌的生命力，「以藝抗疫」，挺過疫情難關，穩健營運至今。隨著台灣社會逐步回復常軌，品牌團隊皆積極規劃疫後的國內外展演活動，文化部及評審委員予以高度肯定，並期望在後疫情時代，團隊持續開啟表演藝術各種發展的可能。
文化部表示，雲門文化藝術基金會2023年即創立50周年，除繼續擴大在地深耕能量，隨著國際邊境開放的腳步，努力安排國際巡演行程，為重返國際舞台蓄勢待發；擊樂文教基金會以植基台灣的藝術語彙，融合傳統與現代，向世界展現台灣作為打擊樂發展重鎮的深厚實力；紙風車劇團則秉持陪伴孩子藝文第一哩路的核心理念，持續散播歡笑，進而規劃將來自台灣的溫暖與歡樂傳遞到國際。
文化部提到，優人文化藝術基金會在疫情前後透過靜心訓練、擊鼓及藝術連結，不僅成就獨特的表演美學，更以藝術為台灣社會帶來安定的力量；唐美雲歌仔戲團茁壯精進，帶領傳統歌仔戲走進當代劇場，藉由戲曲之美拓展觀眾視野，更邁向國際殿堂；明華園戲劇團除延續經典傳承外，更將推出虛擬歌仔戲體驗，吸引年輕世代進入傳統藝術的元宇宙。