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侯友宜出席農漁會表揚典禮　理事長喊話「讓市長做總統」

▲友宜出席績優農漁會及農漁民表揚典禮。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.12.28）
▲友宜出席績優農漁會及農漁民表揚典禮。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.12.28）

記者吳嘉億／新北報導

新北市長侯友宜今（28）日下午出席績優農漁會及農漁民表揚典禮，多位農漁會理事長上台致辭時都紛紛發言力拱侯友宜參選總統。其中新北市農會理事長林讚枝更是大讚侯任內大力促銷農漁產品，這次選舉贏得45萬票確實不簡單，向在場農會幹部喊話「讓我們的市長做我們的總統」，獲得全場拍手叫好。

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侯友宜致詞時表示，謝謝大家4年來給他的支持，永遠會記得這個情義，許多農漁民選前之夜都坐在台下，被大風大雨吹淋，心裡很感動，強調只有好好做事，更加努力、加倍奉還。

▲侯友宜出席績優農漁會及農漁民表揚典禮，致詞感謝大家4年來給他的支持。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.12.28）
▲侯友宜出席績優農漁會及農漁民表揚典禮，致詞感謝大家4年來給他的支持。（圖 ／記者吳嘉億攝，2022.12.28）
侯友宜也講到，選舉是一時，選過就好，贏的人不用開心，要做更好，輸的人不用難過，人生還有未來，因此他在市政會議也跟局處首長說「第二屆要做的比第一屆更好」，盡心盡力全力以赴，連任的人是要跟自己拚，不是跟別人比。

代表農漁會發言的林讚枝，上台致詞時是先恭喜侯友宜高票連任，也感謝侯友宜跟市府對農會的關心照顧，稱讚侯友宜每逢產品促銷、生產期都會出席記者會，幫忙打廣告，幫助產品促銷，增加農漁民收入。

萬里區漁會理事長林榮欽上台致詞也提及，侯友宜無論是都市或鄉下行程都相當關心，幾乎都會到場支持，因此跟漁會會員提到，無論如何都要支持侯友宜連任，出來投出一票，接下來仍會全力力挺侯友宜。

▲侯友宜競選連任選前之夜，各區農漁會會員動員到場支持，場面熱鬧。（圖 ／記者吳嘉億攝）
▲侯友宜競選連任選前之夜，各區農漁會會員動員到場支持，場面熱鬧。（圖 ／記者吳嘉億攝）

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