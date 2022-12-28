趙少康喊話國民黨執政再改兵役 邱國正：人有理想是好事
總統蔡英文昨日召開記者會，拍板義務役役期恢復為一年，從2024年元旦開始實施。中廣董事長趙少康則反對義務役延長，稱國民黨執政就會改回來。國防部長邱國正今（28）日受訪表示，人有理想總是好的，但能否成真，他真的不知道。
記者呂炯昌／台北報導
國防部長邱國正今日拜會立院台灣民眾黨、中國國民黨與時代力量立院黨團，說明「強化全民國防兵力結構調整方案」，盼獲得立委支持。拜會完國民黨團，媒體詢問趙少康則反對義務役恢復為一年，並揚言國民黨執政就會改回來，邱國正表示，人有理想總是好的，夢想可能有兩個結果，一個美夢成真，一個就是南柯一夢；任何人有個理想總是好的，人要活在理想當中，但能不能成，他真的不知道。
邱國正表示，軍人專責作戰，但卻最不願意發生戰爭，國軍是備戰不求戰，如何避戰就是把備戰做好。
邱國正舉例，一個人走在路上遇到有人拿棍棒揮舞，結果大家不去制止，反而要人不要走，這道理講不通。國軍主導國家國防安全，任何危害國安的舉止，國軍都有責加以阻止，國防部從不挑釁，但絕不退縮。他強調「面對敵人不斷近逼，台灣退無死所，無路可退，只有面對；你要硬來，我們就奉陪」。