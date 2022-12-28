吳宗憲不挺宋逸民！受洗被壓浴缸裡 笑喊：能放我出來嗎
綜藝天王吳宗憲的老婆張葳葳，是個虔誠的基督徒，家裡4個子女也都是教徒，10多年她罹患乳癌症，吳宗憲為了鼓勵愛妻就醫治療，滿足她的3個願望，應允成為教徒，不過他表示事業太忙，當初是牧師親自到家裡為他受洗，過程被兩位牧師壓在浴缸，內心相當崩潰，心想「可以放我出來嗎？」搞笑形容逗樂不少人。
記者江芷稜/綜合報導
原先是佛教徒的吳宗憲，因為妻兒都是靈糧堂的基督徒，遂而改變信仰，連自己爸媽成了教徒，他去年參與藝起發光教會的「愛在四月天」活動，上台演唱《浪子回頭》等多首歌曲並做見證，透露成為教徒後每次禱告都奏效，把生命交給上帝，不僅兒女表現出色，也慢慢走出LED生意挫敗的低潮，副業越來越成功，徒弟小馬在受洗後，轉型成畫家，讓他深受感動，叮囑愛徒要跟著耶穌走。
不過，針對藝起發光教會的爭議，他選擇中立的態度，因為不清楚小甜甜與教會的狀況，所以不聲援任何一方。據《三立新聞網》報導，他表明自己沒有立場，只要出發點是好的就好，也直言許多信仰或宗教單位都有爭議，「信仰終究是信仰，其他都是人為的」。網友笑說「憲哥果然是老江湖，沒有上當」、「不要選邊站真聰明」、「應該是十一奉獻的關係」。